Explozii și focuri de armă în capitala Sudanului. Palatul prezidenţial, ocupat / Diplomații roagă străinii să nu iasă din case

În al treilea său ''comunicat către popor'' de la începutul dimineţii de sâmbătă, gruparea paramilitară a fostelor miliţii din Darfur afirmă că deţine ''palatul prezidenţial, aeroportul din Khartoum, precum şi alte câteva baze din diferite provincii''.

De partea sa, armata sudaneză susţine că informaţiile difuzate de FSR sunt ''minciuni''.

Între timp, diplomații acreditați în Sudan avertizează străinii să nu părăsească locuințele. Astfel de mesaje sunt publicate de internauți pe rețelele de socializare.

Filmările de la radiodifuzori au arătat o aeronavă militară pe cerul de deasupra Khartumului, dar Reuters nu a putut confirma materialul în mod independent.

S-au auzit focuri de armă în mai multe părţi din Khartoum, iar martorii oculari au raportat împuşcături în oraşele învecinate.

Un jurnalist al Reuters a văzut tunuri şi vehicule blindate desfăşurate pe străzi şi a auzit trageri de arme grele în apropierea cartierului general atât al armatei, cât şi al RSF.

Medicii au spus că au avut loc confruntări în cartiere rezidenţiale, şi că au fost răniţi civili.

Armata a spus că RSF a încercat să-i atace forţele în mai multe poziţii, după ce martorii au raportat focuri de armă puternice în mai multe părţi ale ţării, stârnind temeri de un conflict în toată regula.

RSF, despre care analiştii spun că are 100.000 de membri, a spus că forţele sale au fost atacate mai întâi de armată.

Anterior, RSF, condusă de fostul lider al miliţiei, generalul Mohamed Hamdan Dagalo, mai cunoscut sub numele de Hemedti, a declarat că armata a înconjurat una dintre bazele sale şi a deschis focul cu arme grele.

O confruntare prelungită între RSF şi armată ar putea înrăutăţi semnificativ situaţia securităţii într-o ţară vastă, care se confruntă deja cu criza economică şi izbucnirea violenţelor tribale.

Partidele politice civile care au semnat un acord iniţial de împărţire a puterii cu armata şi RSF le-au cerut să înceteze ostilităţile.

Separat, ambasadele Rusiei şi SUA au cerut, de asemenea, încetarea violenţei.

Ostilităţile au urmat unor zile de tensiune între armată şi RSF, care ar putea submina eforturile de lungă durată de a readuce Sudanul la guvernare civilă, după lupte pentru putere şi lovituri de stat militare.

Hemedti, cândva unul dintre cei mai temuţi lideri de miliţie din Darfur, se pusese în fruntea unei tranziţii planificate către democraţie, tulburând colegii conducători militari şi declanşând o mobilizare a trupelor în capitala Khartoum.

Conflictul dintre forţe a ieşit la suprafaţă joi, când armata a declarat că mişcările recente ale RSF, în special în Merowe, sunt ilegale.

RSF a declarat într-un comunicat că acţiunile conducerii forţelor armate şi ale ”unor ofiţeri” au fost un atac asupra forţelor sale şi menite să creeze instabilitate.

Sâmbătă a avut loc un schimb puternic de focuri de armă în Merowe, au declarat martorii oculari pentru Reuters.

RSF a numit sâmbătă acţiunile armatei drept ”un atac brutal”, care ar trebui condamnat. Acesta a spus că RSF a informat mediatorii locali şi internaţionali despre aceste evoluţii.

RSF, care, împreună cu armata, l-a răsturnat pe autocratul de lungă durată Omar al-Bashir în 2019, a început să redistribuie unităţi în Khartoum şi în alte părţi, pe fondul discuţiilor de luna trecută privind integrarea sa în armată, în cadrul unui plan de tranziţie care ar duce la noi alegeri.

Hemedti este lider adjunct al Consiliului suveran de guvernământ, condus de generalul Abdel Fattah al-Burhan din 2019.

Sky's @YousraElbagir provides the latest on the growing tensions in Sudan, as fighting continues in the Sudanese capital Khartoum between the military and powerful paramilitary forces



Read more here: https://t.co/4Tr4LVlhhv



???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/li6umOsnf5