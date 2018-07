EXPLOZIV - Cozmin Gușă devoalează planul lui Dragnea: Se visează președinte interimar când România va prelua președinția UE

Planul șefului PSD, Liviu Dragnea, care se vede și în modul în care duce războiul subteran cu partenerul de alianță Călin Popescu Tăriceanu, este acela de a fi președintele interimar al României în perioada în care Klaus Iohannis ar fi suspendat, este de părere consultantul politic Cozmin Gușă.

Planul în cinci puncte al lui Liviu Dragnea, pe care Cozmin Gușă l-a devoalat și în alte comentarii făcute la Realitatea TV, are ca finalitate și punct terminus instalarea lui Liviu Dragnea ca președinte interimar la Cotroceni după suspendarea președintelui Iohannis.

Scopul real al acestei mișcări va fi ca Dragnea să își rezolve "cea mai mare problemă ca om politic pe care și-o vede, mai precis lipsa de relaționare internațională", consideră Cozmin Gușă.

În afara lui Benjamin Netanyahu,"care l-a păcălit bine", Liviu Dragnea nu are nicio legătură cu vreun lider internațional semnificativ. Potrivit consultantului politic, el speră că într-un mandat al României la președinția Consiliului UE, în ianuarie 2019, să acceadă forțat la vârfurile UE, iar liderii europeni să spună "Asta e".

"Dragnea se va pregăti în această vară să își realizeze o majoritate în Parlament fără ALDE și va spune 'Nu o dau jos pe Viorica, dar merg și eu, în acest fel o să reușesc să mă relaționez internațional, doar n-o fi mai breaz Viktor Orban sau Boiko Borisov decât mine?'. Și adevărul este că dacă se compară cu acești non-lideri, nu e departe, vedem în ce involuție incredibilă a liderilor ne aflăm", a explicat Cozmin Gușă într-o intervenție telefonică la emisiunea "Realitatea Românească".

Primul pas în planul lui Liviu Dragnea a fost deja îndeplinit, prin revocarea lui Kovesi de la șefia DNA, iar acum vedem mai mult ca oricând că șeful PSD este decis să meargă până la capăt.

"Faza a doua ar putea să fie o Ordonanță de Urgență pentru amnistie și grațiere, sau ceva conexat; în această vară Dragnea urmărește agregarea unui suport mult mai mare în Parlament, recrutarea pentru PSD, de la ALDE și PNL, ca să nu mai aibe emoții în toamnă. Pasul trei este descăunarea lui Tăriceanu de la șefia Senatului, pentru că cei mai mulți din ALDE nu sunt atrași neapărat de Tăriceanu, ci de posibilitatea amnistiei și grațierii. Sunt oameni cu dosare grele", a explicat consultantul politic.

Potrivit lui Cozmin Gușă, această OUG pe amnistie și grațiere este iminentă, dar ar fi probabil o greșeală tactică să vină chiar săptămâna viitoare.

Această Ordonanță vine la presiunea baronilor, ei conduc prin intermediari la nivel de guvernare, arată Gușă. Liviu Dragnea, dacă nu va pune presiune în acest sens, își va pierde susținerea în PSD, el este ținut acolo pentru că este foarte util. "Este șantajabil total, are dosare multe, este avid de putere, este personajul perfect pentru acest rol. Jocul este condus de cei ascunși, cei care nu se văd și care sunt baronii. Asta are legătură și cu serviciile secrete și cu fosta Securitate, cu oamenii gri care nu se văd și care se ascund sub vectorul național, generali bătrâni care au rămas în altă epocă, nu văd cum se desfășoară acum lucrurile în lume, nu înțeleg cât de interconectate sunt națiunile și de interdependenți liderii, nu înțeleg faliile geopolitice", spune Cozmin Gușă.

Potrivit acestuia, "neîndoielnic planul lui Dragnea va merge la capăt". Dragnea are o problemă când îl atacă pe Tăriceanu, în sensul că pierde susținerea SIE, care l-a susținut parțial și pe Dragnea. "Tăriceanu are o mare acolo o mare favorabilitate".