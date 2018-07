Schimb de replici între Alexandra Lăncrănjan și Tudorel Toader: 'Pentru această constatare este suficientă Teoria generală a dreptului, anul I'

Schimb de replici între Alexandra Lăncrănjan și Tudorel Toader, după ce ministrul Justiției a contrazis Ambasada Germaniei, spunând că abuzul în serviciu nu este incriminat distinct în Codul Penal din Germania.

„Later edit: Cine vrea si poate, lesne intelege ca Art.266 C.pen.german incriminează conduite într-o paletă mult mai largă ca legiuitorul român. Ba mai cuprinde și incalcarea unor obligații ce decurg dintr-o convenție. Si nu are nici prag. Iar pentru aceasta constatare este suficienta Teoria generala a dreptului, anul I”, scrie Lăncrănjan pe Facebook, într-o replică pentru Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, afirmă că abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania, dar calitatea de funcţionar public sau european apare ca element de agravare în cazul mai multor infracţiuni.

Toader susţine că şi în Codul Penal din România sunt incriminate fapte concrete prin care funcţionarul public abuzează de poziţia pe care o are şi enumeră cercetarea abuzivă, purtarea abuzivă şi falsul intelectual.

Reacţia ministrului vine după precizările Ambasadei Germaniei care a anunţat că abuzul în serviciu este reglementat în Germania prin mai multe legi fiscale, din dreptul disciplinar şi din Codul Penal.

Ulterior, Toader a postat şi o completare: ”Cine vrea şi poate, lesne înţelege diferenţele dintre elementele constitutive ale infracţiunilor din art.266 C penal german şi art.297 C penal român ! În acest sens, în scurt timp, va fi disponibil "Codexul penal european", în curs de apariţie la editura C H Beek !”