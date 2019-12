EXPLOZIV - Procurorul care a deschis dosarul 10 august, chemat ca martor la DIICOT! Avertismentul lui Bogdan Pîrlog

Procurorul militar Bogdan Pîrlog, cel care a deschis Dosarul „10 august”, a fost citat, în 16 decembrie, ca martor în dosarul instrumentat acum de DIICOT. Procedura, spune magistratul, poate atrage „desființarea întregii urmăriri penale”. Procurorul Bogdan Pîrlog, prim procuror militar adjunct al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, a explicat, pentru Newsweek România, de ce este aberantă chemarea sa ca martor în „10 august” și ce pericol reprezintă acest lucru pentru întregul dosar.

„Sunt niște probleme foarte serioase. În primul rând: de ce dosarul are număr de 2019, când el a fost deschis în 2018? Are număr de 2019, pentru că deja s-a dat soluție în dosarul inițial, pe care ei l-au folosit ca pretext ca să ia de la Parchetul Militar Dosarul „10 august”? (...) Nu am elemente să mă pronunț, dar ar putea fi interpreetată și în sensul că ar fi o încercare a punerii mele într-o stare de incompatibilitate, în eventualitatea în care dosarul s-ar reîntoarce la Parchetul Militar, deși oricum nu s-ar întoarce la Parchetul Militar al Tribunalului Militar București, ci tot la Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General, iar eu nu sunt la Secție. Sau ar putea fi interpretat că se încearcă crearea artificială a unor nulități care să ducă, până la urmă, la desființarea întregii urmăriri penale, pentru a justifica faptul că un an și jumătate n-au fost în stare să finalizeze acest dosar. (...) Nu știu ce s-ar mai putea lua de la capăt, pentru că sunt anumite acte penale care nu mai pot fi refăcute, din motive obiective. (...) Îmi este foarte greu să anticipez ce este în mintea Georgianei Hosu (procuror- șef interimar al DIICOT și procuror de caz în Dosarul „10 august”). Realmente, avem sisteme de gândire diferite. Nu știu dacă dumneaei urmărește un fir logic în ceea ce face sau încearcă să iasă cu orice preț în față, soluționând un dosar mare, dar cam atât poate”, a spus Pîrlog.

Pe de altă parte, miercuri, 18 decembrie, Bogdan Pîrlog a înaintat procurorului șef interimar al DIICOT, Giorgina Hosu, procuroarea care a preluat Dosarul „10 august”, un document în care explică motivele pentru care chemarea lui ca martor poate pune în pericol toată ancheta referitoare la evenimentele din 10 august 2018.

În plus, în același document, procurorul militar mai atrage atenția că inclusiv modalitatea de citare a sa în dosar a fost făcută greșit de DIICOT, la domiciliu, nu la unitatea militară din care face parte, așa cum spune legea în cazul magistraților militari. Bogdan Pîrlog a precizat, pentru Newsweek România, că, din acest motiv, va face face plânge la Inspecția Judiciară pe numele Giorgianei Hosu, procurorul DIICOT din Dosarul „10 august”.