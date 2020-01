EXPLOZIV - Risc de paralizare a activității în București: peste 40.000 de oameni intră în grevă GENERALĂ/ SURSE

O situație extrem de gravă se înregistrează în Capitală. Guvernul nu a alocat procentul din impozitul pe venit cuvenit bucureștenilor, iar acum peste 40.000 de angajați ai Primăriei Capitalei nu-și vor putea primi salariile la timp. Situația ar putea degenera, iar oamenii sunt deciși să declanșeze greva generală, iar apoi să se adreseze instanței.

In premiera nationala, cei peste 40 000 de angajati ai Primariei Capitalei si subordonatele acesteia, printre care : actorii din cele 14 teatre, medicii de la cabinetele de medicina scolara, functionari publici, precum si beneficiarii stimulentelor financiare : persoanele cu dizabilitati copii si adulti (aproape 60 000 persoane), gravidele (2 000), parintii care au un nou nascut in familie (2 000) etc nu-si vor putea primi indemnizatiile banesti la timp iar salariile in ziua de 12 ianuarie, asa cum se primeau dintotdeauna, din cauza neglijentei guvernului Orban.

Pana acum, pe data de 8 a fiecarei luni, Directie economica a PMB primea suma alocata de la Ministerul de finante, conform Legii Bugetului, reprezentant procentul din impozitul pe venit platit de bucuresteni. Astfel ca, in cateva zile, se puteau folosi efectiv sumele pentru investitii, ajutoare sociale, plata salariilor, cheltuieli de functionare etc.

Dupa intocmirea documentele bancare, pe data de 12 se puteau plati salariile si facturile catre societatile private cu care PMB are contracte.

Anul acesta, in premiera, desi este aprobat Bugetul de stat, nu s-a virat suma, pana la aceasta ora.

Data de 12 fiind in weekend, maine ar fi trebuit sa fie achitate atat sumele pentru stimulentele sociale, cat si salariile.

Toti cei afectati sunt decisi sa actioneze cu proteste si pe ce juridica.