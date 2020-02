EXPLOZIV - Vasile Dîncu îi torpilează pe Mihai Tudose și Claudiu Manda: 'Un trădător' / 'Un fost pretorian al lui Liviu Dragnea'

Europarlamentarii Mihai Tudose și Claudiu vor coordona echipele de campanie ale PSD la alegerile locale din acest an. Într-un interviu pentru Transilvania reporter, Vasile Dîncu s-a dezlănțuit la adresa acestora, după atacul lor la adresa sa. Despre Mihai Tudose afirmă că e un trădător care face jocurile adversarilor politici, iar despre Claudiu Manda spune că e un fost pretorian al lui Liviu Dragnea.

”Am fost și eu surprins să văd acest atac. La început am crezut că este vorba de o scăpare, de o enervare de moment, generate de întrebările moderatorului, dar am văzut apoi ca s-a încercat o dezvoltare a atacului prin diferiți pupili și lefegii. Am așteptat să văd ce resurse are această campanie și mi-am dat seama că este destul de puțin influent acest grup de la Craiova, mai degrabă se chinuie să-și facă simțită prezența, după ce au funcționat ca și pretorieni ai lui Liviu Dragnea și apoi ai Vioricăi Dancila, lideri pe care i-au abandonat înainte de al treilea cântat al cocoșilor.

Cred că Mihai Tudose și Claudiu Manda au încercat să zădărnicească o parte din eforturile lui Marcel Ciolacu de a realiza alianțe electorale și alianțe în Parlament împotriva PNL. Atacul la Victor Ponta este o încercare de a lăsa PSD fără soluția unei alianțe politice cu PRO România și aceasta îi avantajează doar pe adversarii politici. Un PSD izolat în Parlament și în viitoarele alegeri, este o victimă sigură.

Apoi, dacă mă uit la Mihai Tudose și ultimele lui evoluții pot să-mi explic mai bine acțiunile Domniei sale. Cei care spun că este o ”conservă” cred că au dreptate și se bazează nu doar pe traseismul ciudat din ultima vreme, dar mai ales pe trădările sale. În primul rând, a trădat partidul când a ajuns în funcția de Prim Ministru, servind alte interese, motiv pentru care CEX-ul la demis, după doar câteva luni. Să nu uităm apoi că a trădat România atunci când nu l-a primit pe Premierul Japoniei care, după cinci decenii de eforturi diplomatice, a venit, în sfârșit, în România. A fost o adevărată rușine națională pe care nu o să o putem șterge decenii de acuma încolo. A trădat PSD trecând la partidul lui Victor Ponta care l-a facut parlamentar european, dar, în scurt timp, cei care îl manevrează din spate l-au pus să organizeze voturile necesare pentru guvernul Orban. A făcut-o trădând din nou, și PSD, și PRO România. La scurt timp, cred că a primit o nouă misiune, să se întoarcă în partid și să organizeze bătălia electorală. Pare un non sens: cel care acum trei luni a pus guvernul Orban, vine să conducă competiția electorală împotriva lui Orban și PNL.

Cred că suntem într-o situație penibilă dacă acceptăm că un om care face jocurile adversarilor politici să conducă o campanie sau să aibă pretenția să facă selecția candidaților, cum a declarat, să dea note de moralitate sau pentru performanță electorală. Cred că ar fi mai cinstit să-i cerem lui Ludovic Orban să dea un membru PNL care să gestioneze campania electorală a PSD, așa măcar știm o treabă și putem să ne ferim. Îmi pare rău, dar Mihai Tudose este, în acest moment, un pion otrăvit, el și firavul lui grup, interesați doar de jocurile politice locale.” a spus Dîncu, întrebat de ce crede că Mihai Tudose și Claudiu Manda au ieșit cu declarații atât de violente la adresa lui și la adresa lui Victor Ponta.