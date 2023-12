Expoziţia foto-documentară 'Freedom/Libertate' aduce în prim plan Revoluţia Română din 1989 și conflictul din Ucraina la ICR Londra

Institutul Cultural Roman de la Londra şi Timişoara Capitală Culturală Europeană 2023 invită publicul londonez la o expoziţie unică, ce aduce ȋn prim-plan valoarea şi semnificaţia fundamentală a libertăţii în transformarea vieţilor şi dezvoltarea unei naţiuni. Expoziţia are loc ȋn perioada 14 decembrie 2023 - 15 ianuarie 2024 şi include fotografii istorice din 1989, de la Timişoara, fotografii din prima linie a războiului din Ucraina, imagini cu refugiaţii ucraineni din Romania, articole şi note de presă de la cele două evenimente care au modelat istoria Europei.

Ȋn cadrul evenimentul care marchează 34 de ani de la Revoluţia Română din 1989 şi care prezintă aspecte ale luptei continue pentru libertate din Ucraina, vor expune trei fotoreporteri remarcabili: Andreea Alexandru - fotoreporter Associated Press, Constantin Duma - Agerpres, supranumit fotograful Revoluţiei de la Timişoara şi Vadim Ghirdă - fotoreporter Associated Press, deţinător al Premiului Pulitzer pentru fotografiile sale de război, potrivit news.ro.

Fotografiile explorează multiplele faţete ale libertăţii şi ale luptei pentru dobândirea acesteia. Fotoreporterii vor fi prezenţi la vernisajul care va avea loc în data de 14 decembrie la ICR Londra, la ora 19:00.

Ȋn aceeaşi perioadă, va avea loc expoziţia în aer liber, "Timişoara Incognito", care va fi expusă pe panouri din jurul clădirii din Belgrave Square. Expoziţia este dedicată oraşului Timişoara 2023 - Capitală Culturală a Europei.

Expoziţia „Freedom” de la Londra explorează faţete ale libertăţii prin doua evenimente care au definit istoria modernă a Europei – Revoluţia Română şi războiul din Ucraina. Fotografii istorice de la Timişoara sunt juxtapuse fotografiilor moderne de pe prima linie a frontului din Ucraina, şi împreună dau dimensiunea sacrificiului pe care lupta pentru libertate îl cere. Prezenţa lui Vadim Ghirdă, Constantin Duma şi a Andreei Alexandru la Londra conferă profunzime şi context acestui eveniment unic găzduit de ICR Londra, declară directorul ICR Londra, Aura Woodward.

Andreea Alexandru a debutat în fotojurnalism în anul 2008 ca fotoreporter al agenţiei Mediafax, în Bucureşti. Din anul 2011 a devenit un colaborator permanent al agenţiei internaţionale The Associated Press. Andreea Alexandru a acoperit exodul civililor ucraineni în România odată cu începerea războiului declanşat de Federaţia Rusă şi a continuat prin a urmări integrarea lor în societatea românească, fie ca a fost vorba de artişti care lucrează în România, fie de copii care şi-au început educaţia mergând în scoli romaneşti. În activitatea de la AP a primit numeroase distincţii în competiţiile globale ale agenţiei. Face parte din echipele AP de elită, care acoperă evenimente internaţionale relevante, precum funeraliile Reginei Elisabeta a Marii Britanii sau încoronarea Regelui Charles al III-lea.

Constantin Duma, supranumit fotograful revoluţiei anti-comuniste de la Timişoara, face fotografie de peste 50 de ani, având înclinaţie preponderent spre fotografia de peisaj şi cea urbană. În prezent este un fotoreporter cunoscut în ţară şi peste hotare, fiind parte activă a vieţii culturale din Timişoara. De peste 20 de ani este fotoreporter la agenţia naţională de presă AGERPRES, un loc cu care se identifică şi care îi oferă mereu provocări. Constantin Duma a lucrat cu colective de fotografi de la care a învăţat foarte mult, mai ales cât timp a activat în cadrul Muzeului de Istorie. Acolo a învăţat să comprime mesajul fotografic după documentare. Încă de la primele semne ale Revoluţiei, Constantin Duma a făcut fotografii care reprezintă o parte importantă a documentelor Revoluţiei de la Timişoara.

Vadim Girdă şi-a început activitatea la Associated Press (AP) în 1990. În următorii 10 ani a acoperit evenimentele din România de după căderea comunismului, războiul din Transnistria, conflictele din timpul destrămării Iugoslaviei în Bosnia, Serbia, Kosovo şi Macedonia de Nord. În prima decadă a anilor 2000, a asistat la confruntările dintre palestinieni şi armata israeliană, evoluţiile din Irak după finalul războiului condus de Statele Unite. Mai recent a surpins bombardamentele americane împotriva grupării Statul Islamic la frontiera dintre Turcia şi Siria, ocuparea Crimeei de către forţele Federaţiei Ruse şi conflictul care a început în estul Ucrainei după aceasta. S-a deplasat în Ucraina cu o lună înaintea începerii războiului dintre Rusia şi Ucraina petrecând zece săptămâni la începutul luptelor din această ţară. A revenit ȋn Ucraina la un an de la începerea războiului. Este coordonatorul AP pentru România şi Moldova. Este câştigătorul mai multor premii pentru fotografie precum Atlanta Photojournalism Seminar First Prize 2007, 2015 şi 2023; Clarion Prize 2008; premiul I al Asociaţiei Fotografilor de Presă Americani, în 2013; World Press Photo 2017; Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre 2022 şi Premiul Pulitzer pentru fotografie de război în 2023, alături de un colectiv fotografic.