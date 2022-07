Expoziţia pictorului Tudor Banuş 'Fantome şi Fantezii', din 21 iulie, la Muzeul Ţăranului Român

Expoziţia pictorului Tudor Banuş "Fantome şi Fantezii", care reuneşte mai mult de 90 de lucrări, mici şi mari, din care unele sunt expuse în premieră, se va deschide pe 21 iulie, de la ora 18,00, la Sala Irina Nicolau a Muzeului Naţional al Ţăranului Român, potrivit Agerpres.

Expoziţia se constituie într-o trecere în revistă a părţii grafice a operei lui Tudor Banuş, plecând de la desene publicate în marea presă internaţională (The New York Times, Le Monde, Die Zeit etc.), trecând prin ilustraţia de carte (Les Fantaisies de Tudor Banuş, Editions Michel de l'Ormeraie, Enciclopedia Zmeilor de Mircea Cărtărescu, Ed. Humanitas, Tandem I şi II, cu poeme de Şerban Foarţă, Ed. Vinea, publicate iniţial în paginile Observatorului Cultural) şi ajungând la lucrări care respiră în libertate, informează MNŢR, într-o postare pe Facebook.

"Imaginile sunt complexe, saturate de creaturi ce par a veni direct din subconştient sau poate din reminiscenţele unei culturi eteroclite, arhaică şi futuristă în acelaşi timp. Tudor Banuş ne acompaniază în drumul nostru inexorabil spre apocalipsă, dar are, ici şi colo, capacitatea de a ne face să râdem", precizează sursa citată.

Vineri, 22 iulie, de la ora 16,00, în cadrul expoziţiei, Tudor Banuş va susţine conferinţa "Fantome actuale şi fantezii desuete", în dialog cu jurnalista Rodica Furnea.

Expoziţia va putea fi vizitată până la 28 august, de marţi până duminică, între orele 10,00 şi 18,00.