Expoziție la Berlin. O selecţie de creaţii 'despre eforturile individuale şi societale de a obţine echilibru, armonie şi stabilitate'

O selecţie de creaţii ''despre eforturile individuale şi societale de a obţine echilibru, armonie şi stabilitate'' poate fi admirată la muzeul de artă contemporană Hamburger Bahnhof din Berlin în cadrul unei expoziţii intitulate ''Balance'', deschisă de vineri şi până pe 9 octombrie, informează DPA, citat de Agerpres.

Curatoarea expoziţiei, Nina Schallenberg, a reunit 39 de piese, suplimentând lucrări din Marx Collection cu câteva opere din colecţiile Galeriei Naţionale.Alături de lucrări semnate de Joseph Beuys, Anselm Kiefer, Robert Rauschenberg, Cy Twombly şi Andy Warhol, pot fi admirate creaţii de Georg Baselitz, Günther Förg, Andreas Gursky, Keith Haring, Donald Judd, Gülsün Karamustafa, Imi Knoebel, Jeff Koons, Inge Mahn, Ulrike Rosenbach, Salomé şi Fiona Tan, variind de la artă minimalistă la pop art şi artă contemporană.Schallenberg a repartizat operele în cinci secţiuni potrivit gravitaţiei, poziţiei, greutăţii, condiţiei şi echilibrului.Curatoarea a încadrat plimbarea prin diferitele încăperi ale expoziţiei într-o ramă muzicală: prima parte este acompaniată de ''Tanz für eine Frau'' (Dans pentru o femeie), un video din 1974 realizat de artista Ulrike Rosenbach, redând valsul ameţitor al unei dansatoare care, în cele din urmă, îşi pierde echilibrul.La finalul expoziţiei, ''The Revolution must be free!'', piesă a artistului Douglas Gordon, poate fi redată la o cutiuţă muzicală.Imediat în spatele acesteia, se află o lucrare de impact, ce oferă un echilibru diferit: ''Mao'', o lucrare de dimensiuni mari, realizată de Warhol în 1973, una dintre atracţiile colecţiei şi care poate fi admirată din nou în această expoziţie.Marx Collection reprezintă unul dintre pilonii muzeului Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart din Berlin.De la inaugurarea sa în 1996, muzeul s-a bazat pe împrumuturi permanente din colecţia amplă a antreprenorului berlinez Erich Marx, care conţine opere de Beuys, Kiefer, Rauschenberg, Twombly şi Warhol.