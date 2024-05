Crucifix și icoane, precum și fotografie veche și aparate de fotografiat au fost expuse în Giurgiu, la Noaptea Muzeelor

O expoziţie cu crucifixe catolice şi icoane ortodoxe, organizată la Comana, şi o expoziţie de fotografie veche şi cu aparate de fotografiat, începând de la cele cu plăci de sticlă până la cele digitale, au fost vernisate în judeţul Giurgiu, de Noaptea Muzeelor.

"În acest an am organizat Noaptea Muzeelor cu mai puţin de 50% din resursa de personal a Muzeului Judeţean Giurgiu, din cauza protestelor angajaţilor din muzee la nivel naţional, dar am reuşit să vernisăm două expoziţii, una de crucifixe catolice şi icoane ortodoxe la Secţia Muzeală de la Comana şi una care prezintă fotografii alb negru de la anii 1800 şi până la apariţia fotografiilor color, dar şi aparate de fotografiat şi developat cu film, proiectoare şi până la primele aparate de fotografiat digitale, expoziţie organizată la sediul Muzeului Judeţean Giurgiu', a declarat presei directorul Muzeului Judeţean Giurgiu, Gabriel Dumitru.

"Expoziţia de crucifixe de la Secţia Muzeală a Muzeului Judeţean Giurgiu de la Mănăstirea Comana a fost amenajată în Săptămâna Patimilor şi a fost vernisată acum, de Noaptea Muzeelor. E o colecţie privată a colecţionarului Cristian Dumitru, care cuprinde peste o sută de crucifixe adunate piesă cu piesă din partea de nord a ţării, iar aceste crucifixe au fost puse în relaţie cu colecţia Muzeului Judeţean Teohari Antonescu, e o colecţie de 32 de icoane giurgiuvene ca producţie", a declarat, pentru AGERPRES, muzeograful Dan Ioan Rusen.El spune că expoziţia va rămâne deschisă la Comana până în luna septembrie, de Înălţarea Sfintei Cruci."Expoziţia de fotografie se bazează pe colecţia tatălui meu, din păcate decedat, avem câteva sute de fotografii alb negru de la 1800 şi până la apariţia primelor fotografii color şi aparate de fotografiat vechi care funcţionau cu clişee de sticlă până la primele aparate digitale de un megapixel, e un fel de istorie a fotografiei româneşti", a declarat, pentru AGERPRES. şi colecţionarul Cristian Dumitru, organizator al expoziţiei de fotografie, care va rămâne deschisă la Giurgiu şi în următoarele două luni.În cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor a avut loc şi un concert de muzică de promenadă în chioşcul din parcul Alei, din municipiul Giurgiu.