Expoziţii de carte dedicate academicianului Eugen Simion, la Biblioteca Judeţeană 'Alexandru şi Aristia Aman' Craiova

Biblioteca Judeţeană ''Alexandru şi Aristia Aman'' organizează două expoziţii de carte dedicate memoriei academicianului Eugen Simion, personalitate a culturii române.

Cele două expoziţii, intitulate "In Memoriam Eugen Simion", sunt disponibile în holul de la parterul sediului central al instituţiei, precum şi la sediul secţiei pentru împrumut la domiciliu, potrivit Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei de cultură, printre cărţile expuse se află "Moartea lui Mercuţio", "Mircea Eliade un spirit al amplitudinii", "Timpul trăirii, timpul mărturisirii: jurnal parizian", "Sfidarea retoricii: Jurnal german" sau "Dimineaţa poeţilor: Eseu despre începuturile poeziei române".

Academicianul Eugen Simion s-a născut la data de 25 mai 1933 în localitatea Chiojdeanca, judeţul Prahova.

Personalitatea marcantă a culturii române, prof. univ. dr. Eugen Simion s-a aflat la conducerea Academiei Române timp de 16 ani, deţinând două mandate de preşedinte al Academiei Române şi două de vicepreşedinte. Critic şi istoric literar, academicianul Eugen Simion s-a stins din viaţă marţi, la vârsta de 89 de ani.

Academicianul Eugen Simion a publicat peste 3.000 de articole şi studii în reviste literare şi culturale. Totodată, este autorul unei opere prodigioase, care cuprinde titluri fundamentale pentru literatura română şi cultura românească. Este şi autorul unor ediţii, studii introductive şi antologii, a prefaţat numeroase ediţii din scrierile lui Tudor Arghezi, Blaga, George Călinescu, Marin Preda, Ilarie Voronca, Geo Dumitrescu, Constanţa Buzea şi alţii.

Ca preşedinte al Academiei Române, a iniţiat o serie de proiecte culturale importante, printre care continuarea şi încheierea ''Dicţionarului Tezaur al Limbii Române'' (început de B. P. Hasdeu în 1884), ''Dicţionarul General al Literaturii Române'', ''Dicţionarul Etimologic al Limbii Române'', ''Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic'' (DOOM), ''Gramatica Limbii Române'', ''Micul Dicţionar Academic''. De asemenea, o realizare culturală de importanţă excepţională a constituit-o editarea manuscriselor lui Mihai Eminescu - cele 45 de caiete ale poetului, însumând 14.000-15.000 de pagini, au fost scanate şi tipărite în 38 de volume şi transpuse pe CD-uri.

Un alt proiect cultural de anvergură al lui Eugen Simion este Colecţia Opere fundamentale, în format Pléiade, care cuprinde cei mai importanţi autori români.

O serie dintre lucrările sale au fost traduse şi în limbi străine: ''Elmenyek kora, vallom asok kora. Parizsi nablo'' (1983); ''Imagination and Meaning. The Scholarly and Literary Worlds of Mircea Eliade'' (1984, în colaborare); ''Die Mitte Der Aufszatza zu Mircea Eliade'' (1994, în colaborare); ''The Return of the Author'' (1996); ''Mircea Eliade: A Spirit of Amplitude'' (2001).