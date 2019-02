Extragerile LOTO: Numerele câştigătoare de duminică, 10 februarie. Sume uriaşe puse în joc

Duminica, 10 februarie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 7 februarie 2019, Loteria Romana a acordat 11.097 de castiguri, in valoare totala de 631.146,41 lei.

Loto 6/49: 12, 45, 48, 38, 24, 5 Joker: 44 30 17 3 24 + 6 Loto 5 din 40: 8, 2, 21, 32, 12, 10 Noroc: 4 0 2 6 1 3 3 Super Noroc: 9 5 3 0 1 4 Noroc Plus: 5 0 9 6 9 8

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,92 milioane lei (2,1 milioane euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,87 milioane lei (peste 394.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,47 milioane lei (1,2 milioane euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 136.600 de lei (peste 28.800 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 265.800 de lei (peste 56.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 170.200 de lei (aproximativ 36.000 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 267.000 de lei (peste 56.300 de euro).

