Extragerile speciale de Crăciun - Loteria Română anunță suplimentarea premiilor

Joi, 24 decembrie, vor avea loc TRAGERILE SPECIALE LOTO DE CRACIUN.

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Report la Joker la categoria I de peste 3,17 milioane de euro

La tragerile loto de duminica, 20 decembrie, Loteria Romana a acordat 16.060 de castiguri in valoare totala de peste 912.000 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,3 milioane lei (peste 273.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,55 milioane lei (peste 319.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,45 milioane lei (peste 3,17 milioane de euro). La categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 959.700 de lei (peste 197.000 de euro) la care se adauga cate un autoturism DACIA LOGAN* pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie. La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 618.700 de lei (peste 127.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 65.000 lei (peste 13.300 de euro) la care se adauga cate un autoturism DACIA LOGAN* pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie, iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 108.000 de lei (peste 22.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 44.700 de lei.