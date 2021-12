Rapidistul Alexandru Ioniţă: 'Sunt nerăbdător să joc pentru că anul acela de suspendare mi-a ajuns, a fost şi accidentarea...'

Fotbalistul rapidist Alexandru Ioniţă a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este nerăbdător să joace după accidentarea suferită luna trecută şi că speră să înscrie în poarta echipei Farul, aşa cum a făcut-o în 2013, arată News.ro.

“Ca la fiecare meci intrăm cu acelaşi obiectiv, să câştigăm cele trei puncte. Vom da totul şi sperăm la un rezultat pozitiv. Mie mereu mi-a plăcut să joc împotriva Viitorului Constanţa, Farului de acum. Ultima dată când am jucat cu Farul eram la Rapid în Liga 2 în 2013 cred, am marcat două goluri. Mi-aş dori dacă joc sâmbătă să marchez şi de data aceasta. Sunt bine, am reluat antrenamentele. Sunt nerăbdător să joc pentru că anul acela de suspendare mi-a ajuns, a fost şi accidentarea. Sper să nu mai am probleme pentru că am nevoie să joc şi mi-e foarte dor. Moral sunt foarte bine, nu are ce să mă doboare după accidentare. Sunt nerăbdător să revin şi sper să nu mi se mai întâmple de acum încolo.

FC Rapid va întâlni echipa Farul Constanţa, sâmbătă, în deplasare, de la ora 21.30, în etapa a XVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor.