Fabricile de tancuri din Rusia au oprit producția și reparațiile: nu mai au piesele necesare

Companiile rusești specializate în repararea tancurilor și blindatelor suspendă operațiunile din cauza lipsei de piese.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat pe 21 martie că UralVagonZavod, compania rusă de construcție de mașini, și Uzina de tractoare Chelyabinsk au oprit operațiunile din cauza problemelor cu aprovizionarea cu piese străine.

Companiile sunt specializate în mecanică grea, inclusiv în repararea tancurilor și a vehiculelor blindate.

#Russia's only tank manufacturer, Uralvagonzavod, has stopped its production. The main reason for this is a lack of component parts. pic.twitter.com/hss7YrQaSU