Facebook nu mai funcționează în România: Probleme în mai multe țări - UPDATE

UPDATE

Reţeaua de socializare online Facebook a întâmpinat dificultăţi în Statele Unite şi în ţări europene, inclusiv în România, numeroşi utilizatori raportând probleme vineri după-amiază.

Numeroşi utilizatori din ţări precum Statele Unite, Marea Britanie şi România au semnalat prin Twitter că nu au acces la paginile de Facebook. Probleme au fost semnalate, în mod temporar, şi în India, Brazilia şi Japonia.

Citește și: A fost scos la vânzare castelul din Game of Thrones: Ce preț are acesta .

Treptat, accesul la Facebook a revenit la nivelul normal.

Compania Facebook nu a emis deocamdată niciun comunicat.

Rețeaua de socializare Facebook nu funcționează în România! Probleme sunt în mai multe state din lume. Cei care vor să acceseze Facebook, nu reușesc să vadă imagini sau clipuri video, ci doar texte.

Citește și: Decizia inedită a lui Victor Ponta: A acceptat propunerea și va participa .

This is not a drill. Facebook is DOWN! #facebookdown pic.twitter.com/EduP5qv9F3

#FacebookDown I can confirm. Let's see how the world copes without it. Even for just a short while... Do you think you'd miss it if it disappeared? pic.twitter.com/fr4fqcn8gL