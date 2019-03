Facebook transmite că problemele cu care se confruntă rețeaua nu sunt cauzate de un atac cibernetic

Facebook a transmis că problemele tehnice cu care se confruntă rețeaua de socializare nu sunt cauzate de un atac cibernetic de tip DDos (blocarea distribuită a serviciului/distributed denial of service), un mod prin care hackerii întrerup funcționarea unui site, potrivit The Associated Press preluat de mediafax.

"Ne concentrăm pe rezolvarea problemei cât mai curând posibil, dar putem confirma că problema nu este legată de un atac de tip DDoS", se afirmă într-un mesaj postat pe contul oficial de Twitter al companiei Facebook.

Compania nu a precizat care ar putea fi cauza problemelor tehnice.

Numeroşi utilizatori ai celor două servicii online au semnalat miercuri după-amiază probleme privind conectarea în Marea Britanie, în numeroase alte state membre ale Uniunii Europene, dar şi în Statele Unite, Brazilia, Peru, Columbia şi Mexic.

"Există o problemă gravă la nivel mondial în acest moment. Inginerii noştri investighează urgent, vom transmite informaţii pe măsură ce le vom afla", a declarat un oficial din cadrul companiei, citat de publicaţiile Daily Mirror şi Manchester Evening News.