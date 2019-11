Falimentul RADET, în ședința de guvern: ELCEN va avea contract cu Termoenergetica

Premierul Ludovic Orban a cerut miercuri, in sedinta de guvern, garantii de la ministrul Economiei ca falimentul RADET nu va afecta alimentarea bucurestenilor cu apa calda in plina iarna.

„Falimentul RADET. Ne confruntam cu o situatie extrem de serioasa, nu as vrea sa ajungem in situatia sa se opreasca furnizarea agentului termic in Bucuresti. Va solicit sa imi faceti o informare si sa imi comunicati ce solutii aveti”, a zis Orban.

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a spus ca a avut discutii cu ELCEN. „Cred ca s-a gasit in final o solutie, dar trebuie responsabilitate din partea primariei sa asigure comenzilee necesare pentru ELCEN. ELCEN va avea contract cu Termoenergetica dupa ce va primi licenta de la ANRE, momentan nu are licenta. Nu vrem sa ajunga si ELCEN ca RADET. Pana la licentierea Termoenergetica, PMB va emite comenzi spre ELCEN”, a zis ministrul.

Ministrul Finantelor, Florin Citu, a spus si el ca a fost la discutii cu ELCEN si cu Economia si ca 'am gasit solutii pe viitor pentru Termoenergetica' dar nu a vrut sa spuna public la ce se refera.