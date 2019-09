Falimentul Thomas Cook va avea consecinţe grave pentru sezonul turistic 2020 din Bulgaria

Falimentul tour-operatorului britanic Thomas Cook va avea consecinţe grave pentru sezonul turistic 2020 din Bulgaria, a declarat luni seară ministrul bulgar al Turismului, Nikola Angelkova, transmite BTA, potrivit Agerpres.

Potrivit oficialului bulgar, numărul de turişti pe care Thomas Cook îi aduce în fiecare vară în Bulgaria variază între 350.000 şi 450.000. Aceasta în condiţiile în care anul trecut Bulgaria a fost vizitată de un număr total de 9,2 milioane turişti străini.În paralel, Ambasada Marii Britanii la Sofia a anunţat că în prezent există 2.500 de clienţi ai Thomas Cook care au rămas blocaţi în Bulgaria.Angelkova a mai spus că marţi urmează să aibă loc o reuniune de lucru cu participarea proprietarilor de hoteluri, a tour-operatorilor care lucrează cu Thomas Cook, precum şi cu Ambasada Marii Britanii la Sofia şi cu Agenţia pentru protecţia consumatorilor, pentru a discuta posibilele consecinţe care ar putea apărea de pe urma falimentului Thomas Cook.

Citește și: SUA şi mai multe ţări sud-americane au activat pactul regional pentru 'a acţiona colectiv' în faţa crizei din Venezuela



Autoritatea aeronautică civilă din Marea Britanie a trimis deja Ministerului Turismului din Bulgaria un formular special care va fi distribuit către toate cele 6.000 de hoteluri din Bulgaria care lucrează cu Thomas Cook, pe baza căruia hotelurile vor putea să solicite despăgubiri pentru plăţile datorate şi să îşi acopere costurile.



Directorul Institutului pentru analize şi evaluări în turism din Bulgaria, Roumen Draganov a apreciat că falimentul Thomas Cook este un eveniment major care va avea consecinţe greve asupra industriei turismului din Bulgaria, în condiţiile în care tour-operatorul britanic este responsabil pentru mai mult de jumătate din zborurile spre şi dinspre aeroporturile Varna şi Burgas. Potrivit lui Draganov, consecinţele negative ar putea apărea din două direcţii. Pe de o parte, Thomas Cook are datorii către hotelurile din Bulgaria pentru că plăţile pentru sejururile overnight sunt efectuate la 60 de zile după şedere, ceea ce înseamnă că în prezent trebuie făcute plăţile pentru şederile din lunile iulie şi august. Pe de altă parte, vacanţele de la sfârşit de sezon vor fi anulate la fel ca şi contractele pentru sezonul 2020.



Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a anunţat luni intrarea în faliment după ce a eşuat în cursul weekendului să găsească fondurile necesare pentru supravieţuire şi va intra în "lichidare imediată".



Thomas Cook realiza o cifră de afaceri de aproximativ 10 miliarde lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai mulţi ani însă compania era afectată de o concurenţă acerbă între tour-operatori şi un mediu economic incert în special în Marea Britanie, în contextul Brexitului şi deprecierii lirei.



Grupul Thomas Cook are o povară a datoriilor de 1,7 miliarde lire sterline şi întâlnirea cu creditorii era decisivă pentru o companie care are 19 milioane de clienţi pe an în 16 ţări.