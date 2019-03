Falub, după înfrângerea Concordiei cu Dinamo - Campionatul pentru noi începe în play-out

Dinamo a învins cu 2-1 pe Concordia Chiajna, în etapa 26 a Ligii 1 Betano, ultima a sezonului regulat a Ligii 1 Betano. Antrenorul ilfovenilor Adrian Falub a anunţat că echipa sa a dominat, iar adevărata faţă a formaţiei sale se va vedea în play-out potrivit mediafax

"Nu ne-a ieşit acum. Nu am făcut un joc rău, am dominat, dar când primeşti asemenea goluri e greu să câştigi. Ne-am creat ocazii, dar facem multe greşeli defensive şi primim uşor goluri. Campionatul pentru noi începe săptămâna viitoare, în play-out", a spus Falub.

Acesta a continuat: "E foarte greu să iei puncte...noi de 2-3 săptămâni suntem împreună, că am adus aceşti jucători noi. Din play-out vor veni şi punctele. Am fost echipa care am dominat, repet. Am făcut lucrurile simple, ne-am bazat pe un vârf, nu am făcut-o rău. Naivităţile ne-au costat. Ne vom mai întâlni de două ori cu Dinamo...", a încheiat acesta.

În 2019, Chiajna a obţinut un singur punct, pe teren propriu, împotriva celor de la FCSB (0-0).