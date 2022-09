Familia regală a ieșit din Castelul Windsor și au depus omagiu Reginei alături de oamenii adunați la porți/ Video

Prinţul şi Prinţesa de Wales, însoţiţi de Prinţul Harry şi Meghan Markle au ieşit, împreună, în faţa Castelului Windsor, pentru a privi omagiile florale lăsate pentru Regina Elisabeta a II-a, transmite BBC.

Este prima apariţie publică pe care cuplurile regale o fac împreună de la decesul reginei, informează News.ro.

Cei patru membri ai familiei regale au primit o primire călduroasă din partea mulţimii adunate la porţile Castelului Windsor.

Spectatorii au păstrat tăcerea în semn de respect în timp ce cuplurile au citit omagii aduse reginei, înainte de a izbucni în aplauze şi urale când s-au apropiat.

Prinţul Harry şi Meghan, ducele şi ducesa de Sussex, au dat mâna cu binevoitorii care s-au aliniat de-a lungul drumului spre Castelul Windsor.

Mulţi dintre cei prezenţi sunt copii cu flori.

