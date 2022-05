Faptul că Chromosome Dynamics a ales să vină la bursă, la 2 ani de la înfiinţare,este un semn al încrederii faţă de piaţa de capital

"Bursa de Valori Bucureşti oferă soluţii de finanţare pentru toţi antreprenorii români, în diverse etape ale dezvoltării afacerii lor. Faptul că echipa Chromosome Dynamics a ales să vină la bursă, la doi ani de la înfiinţare, este un semn al încrederii faţă de piaţa de capital. Ne bucurăm să fim alături de echipa Chromosome Dynamics încă din această etapă a dezvoltării şi cred că alături de investitorii din piaţa de capital compania va scrie una dintre poveştile frumoase ale antreprenoriatului românesc", a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.Acţiunile companiei se tranzacţionează sub simbolul bursier CHRD. Compania a fost fondată în 2020 şi a atras de la investitorii din piaţa de capital, anterior listării, fonduri de 3,35 milioane de lei destinate dezvoltării. Chromosome Dynamics este a opta companie listată în 2022 la Bursă, pe piaţa AeRO. Capitalizarea noilor emitenţi, veniţi la bursă în acest an, este de 2,9 miliarde de lei."Suntem extrem de entuziasmaţi şi recunoscători pentru această realizare - listarea companiei noastre pe AeRO. În spatele întregului proces sunt mii de ore de muncă, oameni pasionaţi şi implicaţi, colegi şi colaboratori incredibili şi, bineînţeles, investitorii care au avut încredere în noi şi au participat la plasamentul nostru privat. Chromosome Dynamics, aşa cum o spune şi numele, este o companie dinamică care va aduce, cu siguranţă, plusvaloare domeniilor în care va dezvolta şi inova, iar lucrul acesta va fi realizat prin profesionalismul şi entuziasmul întregii echipe. O parte dintre proiectele noastre sunt deja finalizate, altele sunt în curs de finalizare, iar până la sfârşitul acestui an vor fi lansate", a declarat Mugurel Ionel, fondatorul Chromosome Dynamics.Chromosome Dynamics a derulat în perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2021 un plasament privat de vânzare de acţiuni noi, în cadrul căruia au participat 60 de investitori. Compania a atras de la investitori suma de 3,35 milioane de lei, în urma vânzării a 111.929 acţiuni noi la un preţ de 30 de lei/acţiune. Fondurile sunt destinate susţinerii planurilor de dezvoltare software-hardware ale companiei, pentru promovare şi marketing, servicii IT, extinderea spaţiilor de birouri şi pentru asigurarea cheltuielilor cu resursele umane. Plasamentul privat şi listarea acţiunilor au fost realizate cu sprijinul Goldring."Prin listarea Chromosome Dynamics spectrul de oportunităţi investiţionale din sectorul agri-business al BVB - piaţa AeRO se completează cu o afacere care a reuşit, într-un timp scurt, să demonstreze tracţiune, direcţie, multilateralitate şi viziune. Iată, deci, că ceea ce a început ca marketplace online şi consultanţă în agri-business B2B a prins nuanţe mult mai complexe, modulând concepte şi produse bazate pe AI pentru diagnoză, educaţie şi know-how agricol, cu valorificarea expertizei şi capacităţii manageriale câştigate în anii de experienţă de până acum. Urmărindu-i în evoluţia lor recentă, precum şi în planurile de viitor deja materializate în parte, nu pot decât să îmi exprim încrederea că acţiunea CHRD va fi un instrument care va atrage atenţia şi va satisface aşteptările tuturor investitorilor, indiferent de orizontul de timp pe care îl urmăresc. Le dorim să îşi păstreze deschiderea faţă de acţionari şi piaţă, să continue să inoveze, să convingă cu rezultatele muncii, să le comunice adecvat şi să valorifice pârghiile de finanţare şi dezvoltare pe care piaţa de capital le oferă cu atâta generozitate", a declarat Virgil Zahan, director general Goldring.Chromosome Dynamics a lansat în 2021 Agrobazar, primul său produs şi, de asemenea, primul marketplace cu profil agroindustrial din România. Din momentul lansării şi până în prezent vânzările totale prin platformă au depăşit 2,5 milioane de lei. Compania anunţă că va lansa în acest an proiectele dezvoltate din momentul încheierii plasamentului privat de acţiuni până în prezent: SpellBox, Homeland, ORGNit, WatchDog, Rooster's Journey, Tortoise. SpellBox şi Homeland (Beta) sunt programate pentru a fi lansate oficial în luna iunie, urmând ca lansarea celorlalte proiecte să fie realizată până la finalul acestui an.În 2020, primul an de funcţionare, compania a avut o cifră de afaceri de aproape 1 milion de lei. În 2021, cifra de afaceri a crescut de aproape cinci ori, până la 4,6 milioane de lei. Profitul net al companiei în 2021 a fost de 976.065 lei. Pentru 2022, compania estimează o cifră de afaceri de 11 milioane de lei şi un profit brut de aproape 3 milioane de lei. În prezent, în cadrul companiei sunt 17 angajaţi.