Fără întoarcere în UE dacă laburiştii ajung la putere, afirmă şeful opoziţiei din Marea Britanie

Liderul opoziţiei britanice, Keir Starmer, a afirmat luni că nu are în vedere întoarcerea Regatului Unit în Uniunea Europeană dacă partidul său va ajunge la putere, notează AFP preluat de agerpres.

A pune în discuţie ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană ar fi "o sursă pentru mai multă diviziune", a afirmat el într-un discurs în care prezenta abordarea laburiştilor pentru "a face Brexit-ul să funcţioneze"."Sub un guvernul laburist, Regatul Unit nu se va întoarce în UE. Nu ne vom alătura pieţei unice. Nu ne vom alătura uniunii vamale", a spus el la sediul think-tank-ului Centre for European Reform.Mai moderat şi eurofil decât predecesorul său Jeremy Corbyn, Keir Starmer a fost timp de trei ani responsabil pentru Brexit în rândul opoziţiei, folosindu-şi expertiza juridică pentru a trage regulat la răspundere guvernul.Dacă s-a arătat odată în favoarea unui al doilea referendum, Keir Starmer pune doar rareori problema Brexit-ului pe masă de când a fost ales lider al partidului în urmă cu doi ani."Nu putem merge mai departe, creşte ca ţară, schimba sau recâştiga încrederea celor care şi-au pierdut credinţa în politică dacă ne concentrăm constant pe disputele din trecut", a afirmat liderul laburist.Declaraţiile sale intervin în contextul în care 54% dintre britanici sunt de părere că ieşirea din UE a mers prost, potrivit unui sondaj recent al institutului YouGov. Pe de altă parte, 61% dintre repondenţi cred că gestionarea de către guvern a Brexit-ului este proastă.Tot luni, Keir Starmer l-a acuzat pe premierul Boris Johnson la ITV News că "foloseşte Brexit-ul pentru a alimenta vechile diviziuni".Guvernul conservator a prezentat un proiect de lege adoptat săptămâna trecută pentru o revizuire unilaterală a aranjamentelor vamale post-Brexit în Irlanda de Nord, considerată ilegală de Uniunea Europeană şi care lasă să planeze ameninţarea unor represalii comerciale.Acordul viza să protejeze piaţa unică europeană după Brexit, fără a provoca revenirea la o demarcaţie fizică între provincia britanică şi Republica Irlanda, membră a UE, care ar putea pune sub semnul întrebării pacea semnată în 1998 după trei decenii de violenţe sângeroase.Dacă Labour ajunge la putere, Keir Starmer a spus că "va restabili ordinea" în protocolul nord-irlandez, acţionând ca un "negociator onest".Partidul Laburist cunoaşte o creştere a popularităţii în acest an, într-un moment în care Boris Johnson şi conservatorii acumulează scandaluri. Potrivit sondajelor, însă, nimic nu este sigur pentru Labour, în contextul în care următoarele alegeri sunt programate pentru sfârşitul lui 2024.