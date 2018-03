FĂRĂ PRECEDENT în istorie: Unul dintre starurile fotbalului mondial NU A ATINS mingea în tot meciul

Fotbalul pare să fie un joc complicat, chiar dacă e vorba despre jucători profesioniști! A demonstrat-o unul dintre starurile mondiale. Anglia a câștigat meciul Olandei cu 1-0, grație reușitei lui Jesse Lingard din minutul 59. Totuși, "remarcatul" jocului a fost Jamie Vardy, care a intrat pe teren în minutul 68, în locul lui Marcus Rashford.

Și a reușit un lucru incredibil! A dat peste cap toate statisticile. A terminat meciul fără să atingă mingea. Atacantul care a marcat 6 goluri în ultimele 7 partide pentru Leicester, ceea ce demonstrează că era într-o formă importantă, n-a reușit să atingă balonul și are un singur duel, aerian, în care a intrat. Și acela pierdut, bineînțeles, scrie gsp.ro. Vardy are un salariu săptămânal de 80.000 de lire sterline, ceea ce înseamnă că primește peste 4 milioane pe an, fără prime.

Nu e prima dată când Vardy este în prim planul unei astfel de statistici. La meciul cu Atletico Madrid din Champions League, de acum 11 luni, timp de 77 de minute nu a reușit nicio pasă.