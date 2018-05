FĂRĂ SURPRIZE Ludovic Orban e de acord cu Klaus Iohannis și plusează: Cere și o DEMISIE

Liberalii salută demersul preşedintelui Klaus Iohannis de a sesiza CCR şi Comisia de la Veneţia privind pachetul de legi ale justiţiei şi solicită demisia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat miercuri preşedintele PNL, Ludovic Orban.

"PNL salută intervenţia oportună şi fermă a preşedintelui Klaus Iohannis în cursul dezbaterii legilor justiţiei. Intervenţia preşedintelui este cât se poate de clară şi de oportună. Decizia de a ataca legile justiţiei la Curtea Constituţională este o decizie cât se poate de corectă. Suntem convinşi că există temeiuri de neconstituţionalitate suplimentare pe care în sesizarea noastră nu le-am surprins şi avem convingerea că solicitarea preşedintelui de sesizare a Comisiei de la Veneţia este o solicitare care, pe lângă decizia Comisiei de monitorizare a APCE, va determina o implicare cât se poate de serioasă a Comisiei de la Veneţia în analiza acestor legi ale justiţiei. Şi noi considerăm că atâta timp cât Comisia de la Veneţia este sesizată până la analiza sesizărilor de neconstituţionalitate depuse de Preşedinţie CCR poate să aştepte punctul de vedere formulat de Comisia de la Veneţia", a spus Orban la Parlament, scrie agerpres.ro.

El a subliniat că PNL solicită demisia din funcţie a ministrului Justiţiei din mai multe motive, respectiv iniţierea "pe sub masă" a legilor justiţiei, faptul că nu ar veni la Ora Guvernului în Senat şi "demersul lamentabil" de revocare a procurorului-şef al DNA.

"Paradoxal, domnul Tudorel Toader nu poate (...) să nu înţeleagă atât solicitarea preşedintelui, cât şi solicitarea PNL. Domnul Tudorel Toader, printre altele, este membru al Comisiei de la Veneţia şi nu poate ca membru al Comisiei de la Veneţia să nu ţină cont de punctul de vedere care va fi exprimat de Comisia de la Veneţia, care chiar dacă are un rol consultativ exprimă un punct de vedere care are în spate toată expertiza adunată de toţi judecătorii care comun Comisia. Solicităm demisia lui Tudorel Toader din mai multe motive. În primul rând, pentru faptul că a iniţiat, chiar dacă nu direct ci pe sub masă, prin trio-ul antijustiţie Şerban Nicolae - (n.r. Eugen) Nicolicea- (n.r. Florin) Iordache, nişte proiecte legislative care s-au dovedit până acum neconstituţionale, care ne-au creat probleme uriaşe pe plan internaţional şi care au pus sub semnul îndoielii independenţa justiţiei din România. Avem şi un motiv foarte concret. Domnul ministru Tudorel Toader, deşi în comitetul liderilor la Senat a fost convocat la procedura Ora Guvernului pentru joia aceasta, din informaţiile pe care le avem, încearcă să fugă de această prezenţă, invocând pretexte legate de existenţa unei şedinţe de Guvern sau alte pretexte. De asemenea, demersul lamentabil de revocare a procurorului-şef al DNA şi lipsa de argumentaţii şi de fundament în demersul pe care l-a făcut îl indică ca un candidat cert pentru a-şi da demisia şi a părăsi acest guvern", a argumentat Ludovic Orban.

La rândul său, deputatul Ioan Cupşa a anunţat că liberalii vor depune, probabil, în următoarele două săptămâni o moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri că a decis să trimită la Curtea Constituţională pachetul legilor Justiţiei, dar şi la Comisia de la Veneţia.

