Fata milionarului sinucis din Prahova rupe tăcerea: 'Suferea de mai mulți ani de depresie, generată de alte boli'

Omul de afaceri Doru Morcovescu și-a încheiat joi socotelile cu viața, chiar în camera hotelului pe care îl deținea. Decesul a fost constatat de către un echipaj al ambulanţei, care nu au putut face nimic pentru a îl salva pe bărbatul în vârstă de 61 de ani. Fata acestuia, Alexandra Morcovescu, susține că tatăl ei avea probleme de sănătate, iar acest lucru l-ar fi făcut să comită acest gest.

„Cutremuraţi în adâncul sufletului nostru, la acest sfarisit de an, va aducem cumplita veste a plecării dintre noi, la cele veşnice a tatălui nostru, Dorulet Morcovescu. Va anuntam cu adanca durere si profund regret ca cel care a fost iubitul nostru tata si sot, Dorulet Morcovescu a plecat dintre noi, după o viață de munca si devotamant. A fost un om vesel, cald, generos cu cei din jur, saritor, cu o putere de munca uluitoare, un om care stia sa se bucure de viata si sa-i faca fericiti pe cei din jurul lui. În aceste clipe de grea cumpănă, ii aducem un ultim omagiu. Durerea pe care o resimtim, in aceste momente, este nemarginita si de nedescris in cuvinte, neputinta fiind singurul sentiment care a pus stapanire pe familia noastra. Dumnezeu să-l aşeze într-un loc special, de unde să ne vegheze pe noi, cei care l-am iubit şi preţuit. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!

In aceste momente grele pentru familia mea, doresc sa solicit intregii prese, careia ii multumesc ca ne este alaturi in aceste momente grele, sa transmita opiniei publice informatii corecte despre trecerea in nefiinta a tatalui meu. Prin urmare, fac urmatoarea precizare. Tatal meu NU s-a sinucis din cauza datoriilor, de aceea, de dragul corectitudinii, solicit tuturor jurnalistilor care au facut speculatii in acest sens sa rectifice stirea. In realitate, tatal meu a fost un om curajos care, in 30 de ani de activitate, in domeniul HORECA, nu s-a dat niciodata batut, din contra a luptat si a construit o afacere care ii va purta amprenta multi ani de acum incolo. Si au fost destule situatii grele, tinand cont de starea economica a tarii in care traim. As dori sa se inteleaga foarte clar faptul ca tatal meu suferea de mai multi ani de depresie, generata de alte boli, acesta fiind momentul de slabiciune care, din pacate pentru familia noastra, a dus la aceasta grea pierdere. Va rog respectuos sa tineti cont de aceasta precizare in memoria tatalui meu", a spus Alexandra Morcovescu.

Doru Morcovescu are o avere estimată la câteva milioane de euro. Omul de afaceri, care activa în industria ospitalităţii, era cunoscut drept unul dintre milionarii în euro ai judeţului Prahova.

Poliţia judeţeană Prahova a anunţat că a fost deschis un dosar care vizează infracţiunea de ucidere din culpă.