Favoritul lui Tudorel Toader pentru șefia DIICOT spune ce îl recomandă: 'Am instrumentat dosare de mare violență, nu am lucrat la DIICOT, întrunesc condițiile'

Felix Bănilă, cel propus de ministrul Justiţiei pentru a ocupa funcţia de procuror-şef DIICOT, a declarat, pentru MEDIAFAX, că are experienţa, proiectele şi întruneşte condiţiile pentru a ocupa această funcţie, precizând că vrea să realizeze un "colectiv închegat".

"În primul rând, vreau să îi mulțumesc domnului ministru pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Este un prim pas din acest demers pentru că urmează și avizarea la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), ulterior, numirea la domnul președinte. Nu pot să comentez cu privire la ce m-a avantajat pe mine, în raport cu contracandidatul meu, probabil acest raționament îl deține domnul ministru. Eu nu am lucrat în DIICOT într-adevăr, este o structură de elită a Ministerului Public. Nu am avut oportunitatea, nu am avut onoarea până acum, în schimb, am instrumentat dosare de mare violență, care au investigat grupări infracționale și prin natura faptelor investigate, dar și prin profilul persoanelor pe care le-am cercetat, am fixat multe elemente din sfera criminalității organizate. Au fost câteva cauze importante, am experiența bogată în spate, am proiectele necesare, întrunesc condițiile. Este alegerea domnului ministru", a declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, Felix Bănilă, propunerea ministrului Justiţiei pentru conducerea DIICOT.

Întrebat care sunt provocările pentru funcţia pentru care a fost nominalizat, Bănilă a răspuns: "Să realizez un colectiv închegat, care să dea rezultate mult mai bune".

Felix Bănilă a fost propus, de către ministrul Justiției, Tudorel Toader, noul procuror-șef al DIICOT. Acesta a concurat, pentru ocuparea acestei funcții, cu actualul șef al structurii de parchet, Daniel Horodniceanu, al cărui mandat se va încheia în 19 mai.

"În urma desfășurării procedurii de selecție a procurorilor, în vederea efectuării propunerii de numire în funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care a avut loc în data de 11 mai 2018, la sediul Ministerului Justiției, vă aducem la cunoștință faptul că, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a transmis Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de numire a domnului Oliver-Felix BĂNILĂ, în vederea obținerii avizului consultativ", se arată într-un anunţ postat, luni, pe site-ul ministerului Justiţiei.

Ulterior, propunerea va fi înaintată președintelui Klaus Iohannis.

