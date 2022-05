Faza play-off-ului din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă debutează luni. Programul meciurilor

Faza play-off-ului din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă debutează luni cu două meciuri din Conferinţa de Est şi două din Conferinţa de vest, informează AFP, citat de Agerpres.

Seriile se dispută în sistemul cel mai bun din şapte meciuri, iar prima echipă care obţine patru victorii se califică în turul următor.Programul primului tur din play-off-ul NHL:Conferinţa de EstFlorida Phanters - Washington CapitalsMarţi 3 mai (Florida-Washington); joi 5 mai (Florida-Washington), sâmbătă 7 mai (Washington-Florida); luni 9 mai (Washinghton-Florida), 11 mai (Florida-Washington), 13 mai (Washington-Florida); 15 mai (Florida-Washington).Toronto Maple Leafs - Tampa Bay LightningLuni 2 mai (Toronto-Tampa Bay); miercuri 4 mai (Toronto-Tampa Bay); 6 mai (Tampa Bay-Toronto); 8 mai (Tampa Bay-Toronto); 10 mai (Toronto-Tampa Bay), 12 mai (Tampa Bay-Toronto); 14 mai (Toronto-Tamba Bay).Carolina Hurricanes - Boston BruinsLuni 2 mai (Carolina -Boston); miercuri 4 mai (Carolina-Boston); vineri 6 mai (Boston-Carolina); duminică 8 mai (Boston-Carolina); marţi 10 mai (Carolina-Boston); joi 123 mai (Boston-Carolina); sâmbătă 14 mai (Carolina-Boston).New York Rangers - Pittsburgh PenguinsMarţi 3 mai (New York Rangers - Pittsburgh); joi 5 mai (New York-Pittsburgh); sâmbătă 7 mai (Pittsburgh-New York); luni 9 mai (Pittsburgh - New York); miercuri 11 mai (New York-Pittsburgh); vineri 13 mai (Pittsburgh-New York), duminică 15 mai (New York-Pittsburgh).Conferinţa de VestColorado Avalance - Nashville PredatorsMarţi 3 mai (Colorado-Nashville); joi 5 mai (Colorado-Nashville); sâmbătă 7 mai (Nashville-Colorado); luni 9 mai (Nashville-Colorado); miercuri 11 mai (Colorado-Nashville); vineri 13 mai (Nashville-Colorado); duminică 15 mai (Colorado-Nashville).Minnesota Wild - St. Louis BluesLundi 2 mai (Minnesota-St. Louis); miercuri 4 mai (Minnesota-St Louis); vineri 6 mai (St. Louis-Minnesota); duminică 8 mai (St. Louis-Minnesota); marţi 10 mai (Minnesota-St.Louis); joi 12 mai (St. Louis-Minnesota); sâmbătă 14 mai (Minnesota-St. Louis).Calgary Flames - Dallas StarsMarţi 3 mai (Calgary-Dallas); joi 5 mai (Calgary-Dallas); sâmbătă 7 mai (Dallas-Calgary); luni 9 mai (Dallas-Calgary); miercuri 11 mai (Calgary-Dallas); vineri 13 mai (Dallas-Calgary); duminică 15 mai (Calgary-Dallas).Edmonton Oilers - Los Angeles KingsLundi 2 mai (Edmonton - Los Angeles); miercuri 4 mai (Edmonton-Los Angeles); vineri 6 mai (Los Angeles-Edmonton); duminică 8 mai (Los Angeles-Edmonton); marţi 10 mai (Edmonton-Los Angeles); joi 12 mai (Los Angeles-Edmonton); sâmbătă 14 mai (Edmonton-Los Angeles).