FC Barcelona urmează să plătească 94 de milioane de euro pe an pentru modernizarea stadionului Camp Nou

Directorii FC Barcelona au anunţat joi că clubul de fotbal urmează să plătească 94 milioane de euro pe an pentru serviciul datoriei asumate în vederea modernizării celebrului stadion Camp Nou, transmite Bloomberg.

Clubul catalan a strâns 1,45 miliarde de euro pentru a finanţa proiectul Espai Barca, care include atât renovarea stadionului Camp Nou cât şi o nouă arenă Palau Blaugrana, unde vor fi găzduite alte sporturi precum basket şi handbal şi alte spaţii precum un hotel, un nou muzeu şi un magazin, conform Agerpres.Rambursarea datoriei va începe în 2026, când se vor finaliza lucrările, a precizat directorul financiar Manel del Rio într-o prezentare care a avut loc joi. Lucrările principale la Camp Nou vor începe în luna iunie a acestui an, când echipa de fotbal se va muta pe Estadi Olimpic din Barcelona, până în luna noiembrie 2024, când clubul catalan intenţionează să aniverseze 125 de ani pe noul stadion modernizat. Mutarea înseamnă venituri mai mici din vânzarea de bilete, în condiţiile în care capacitatea Estadi Olimpic este mai mică cu aproximativ 40% faţă de Camp Nou.Din cele 1,45 miliarde de euro strânse de FC Barcelona, 375 milioane de euro au venit de la un împrumut bancar şi restul de la plasamente private vândute către un grup de 20 de investitori internaţionali. Barca a plasat şi opt emisiuni de obligaţiuni, fiind posibil să plaseze şi a noua emisiune, pentru o sumă de până la 50 de milioane de euro, a declarat directorul corporate Maribel Melendez.Băncile care au furnizat împrumutul sunt Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co. şi Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., a raportat anterior Bloomberg.Barca, care în sezonul 2021-2022 a avut venituri de 100 milioane de euro, se aşteaptă să genereze venituri suplimentare de până la 247 milioane de euro graţie noilor facilităţi. Clubul a negociat termeni mai flexibili care îi vor permite să refinanţeze o parte din datorii, în momentul în care condiţiile de pe piaţă se vor îmbunătăţi. "Vom plăti o dobândă medie de 5,53%, care este una bună în contextul actual dar departe de ceea ce am dori. De aceea am vrut să avem mai multă flexibilitate", a spus Eduard Romeu, vicepreşedinte pe zona economică la clubul catalan.