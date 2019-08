FC Botoșani și-a dat acceptul pentru plecarea lui Hervin Ongenda în Italia, la o echipă din serie B

Hervin Ongenda (24 de ani) poate pleca de la FC Botoşani în zilele următoare, dar numai în anumite condiţii. După ce impresarii fotbalistului francez au anunţat că este o ofertă din Serie B, comportamentul lui Ongenda s-a schimbat radical, anunță MEDIAFAX.

Acesta nu s-a mai pregătit la fel de bine, iar înaintea meciului cu U Craiova a anunţat că are nişte probleme medicale şi nu poate juca. Mai mult, Ongenda nici nu a mai semnat prelungirea contractului cu FC Botoşani, aşa cum s-a înţeles cu Valeriu Iftime. Patronul FC Botoşani ar fi de acord cu plecarea lui Ongenda în Italia, dar numai în anumite condiţii. ”El nu poate pleca acum, pentru că mai are un an contract cu mine. I-au spus tot felul de prostii alţii, că pot să-l ia de aici şi să se roage de mine să-i dau drumul. Eu nu îi dau drumul. Dacă nu semnează cu mine încă doi ani, îl ţin până la vara viitoare. I-am propus o variantă, să semneze pe încă doi ani cu mine în nişte condiţii mai bune pentru el, ceea ce mi-a promis acum o lună, şi îl împrumut un an cu o clauză de cumpărare de un milion şi ceva anul viitor. Nu îi dau drumul dacă nu am semnată prelungirea pe încă doi ani. A făcut două meciuri bune şi impresarii i-au băgat în cap că poate să plece.

Marius este foarte supărat pentru că l-a ajutat foarte mult. Acum, când a făcut cinci meciuri bune şi îşi ia lumea în cap, nu e deloc corect. Eu sper să-i vină mintea la cap şi să semneze. Dacă nu joacă un an la mine, nu ştiu cine îl mai ia. Căutăm un număr 10 şi vom găsi până la începutul lunii septembrie”, a spus Valeriu Iftime.