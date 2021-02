FC Dinamo are nevoie de 830.000 de euro pentru a lua licenţa

FC Dinamo are nevoie de 830,000 de euro până la 26 martie pentru a putea lua licenţa pentru sezonul 2021/2022, au anunţau membrii programului Doar Dinamo Bucureşti, potrivit news.ro.

"Data limită până la care trebuie să adunăm suma necesară: 26 martie 2021. ( până pe 31 martie plăţile trebuie deja efectuate)

Suma pe care trebuie să o strângem e asta: 863.000 de Euro. Cifră finală, furnizată de contabilitatea clubului astăzi!

Am pornit de la 1.200.000 €. Echipa DDB a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a reduce suma cât mai drastic. Fiecare bănuţ care a plecat din conturile DDB către Dinamo a fost folosit în acest sens, fiecare pas în negocierile cu jucătorii a fost calculat la fel, fiecare minut din discuţiile cu foşti angajaţi a fost un alt efort de a reduce pe cât posibil povara. În unele cazuri am reuşit adevărate minuni, în altele mai puţin, chiar nu puteam impune cu forţa înţelegere din partea unora care la un moment dat şi-au împletit destinul cu Dinamo şi nici nu vrem să fentăm parteneri. NOI, SUPORTERII, SUNTEM ALTFEL! DDB VA REUŞI TOCMAI DIN ACEST MOTIV! Vrem un club curat şi sănătos, aşezat pe drumul care trebuie, nu pe coclauri şi hăţişuri, ca până mai ieri!

863.000 € pare o sumă infernală, aşa-i!? Mai ales că nu avem la dispoziţie decât 36 de zile să o strângem. Este o sumă mare, într-adevăr, dar iată

TREI LUCRURI CARE NE SPUN CĂ VOM REUŞI!

1. Suntem câini, suntem construiţi dintr-un aluat aparte, suntem uniţi şi suficient de determinaţi în iubirea noastră încât nimic să nu ne poată opri din de avem de făcut. VOM SALVA DINAMO ŞI PUNCT!

2. Avem timp! DDB a identificat suficiente modalităţi prin care ne putem îndeplini targetul în aceste 36 de zile. Am anunţat primul pas al campaniei, vânzarea tricourilor merge bine, urmează să anunţăm şi următorii paşi.

3. În acest moment, în programul DDB suntem înscrişi 14.344 de membri, cifră exactă! Toţi oamenii ăştia suntem câini până în măduva oaselor, câini care am răspuns prezent atunci când am înţeles că Dinamo are nevoie de noi. Vreun dubiu aici!?

TOT CE TREBUIE SĂ FACEM E ASTA

Calculul următor este extrem de simplu, de exact şi absolut la îndemâna noastră, fără excepţie!

14.344 (membri) X 50 (euro) = 717.200 €

Pentru că de suma asta estimăm că vom avea nevoie în realitate pentru licenţă!

DDB continuă discuţiile cu toţi cei care ne pot ajuta să coborâm suma finală încă un pic. În punctul în care suntem acum, suntem încrezători că vom găsi înţelegerea necesară pentru ca 863.000 € să coboare cu aproape 100.000!

Mai departe, în conturile DDB-PCH mai avem ceva bani, din care, după ce vom asigura alte posibile cheltuieli urgente estimăm că vor mai rămâne fonduri pe care să le îndreptăm tot către licenţă. TOTUL pentru ca suma aceea să scadă!", se arată în comunicatul soporterilor-acţionari.

FC Dinamo a anunţat, la 13 august 2020, că are un nou acţionar majoritar, şi anume compania Benel International SA, reprezentată de Pablo Cortacero. La 30 septembrie 2020, Cortacero a prezentat noua conducere a clubului formată în majoritate din spanioli. Pană în prezent, conducerea spaniolă nu a investit nimic în clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare, echipa fiind ţinută în viaţă cu banii strânşi de suporteri, prin Programul DDB.