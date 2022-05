FC Hermannstadt a promovat direct în Liga I

FC Hermannstadt a promovat în Liga I de fotbal, după ce a terminat la egalitate cu CSA Steaua Bucureşti, 0-0, duminică, pe teren propriu, la Mediaş, într-un meci din etapa a 10-a şi ultima a fazei play-off a Ligii a II-a.

Sibienii revin în eşalonul de elită după o pauză de un an, în 2021 retrogradând după ce au pierdut barajul cu CS Mioveni.Petrolul Ploieşti îşi asigurase promovarea în Liga I din etapa trecută.Universitatea Cluj şi Concordia Chiajna vor juca baraje (tur-retur) pentru promovarea în Liga I. Universitatea o va înfrunta pe Dinamo, iar Concordia pe Chindia Târgovişte.Rezultate:PLAY-OFF - Etapa a 10-aDuminică 15 maiAFC Unirea 04 Slobozia - ACS Petrolul 52 Ploieşti 0-0CS Concordia Chiajna - AS FC Universitatea Cluj 1-0AFC Hermannstadt - CSA Steaua Bucureşti 0-0Clasament1. Petrolul Ploieşti 63 puncte2. FC Hermannstadt 613. ''U'' Cluj 574. CSA Steaua 505. Concordia Chiajna 446. Unirea Slobozia 41Primele 6 clasate la finalul sezonului regular îşi dispută locurile de promovare într-un play-off. Partidele se joacă tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formaţie. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 şi 4 vor disputa un baraj cu locurile 8 şi 7 din play-out-ul Ligii I. CSA Steaua nu are drept de promovare.