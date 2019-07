FC Hermannstadt l-a transferat pe portarul portughez Cristiano Pereira Figueiredo, care a evoluat ultima oară la Vitoria Setubal

Clubul de fotbal FC Hermannstadt l-a transferat, joi seara, pe portarul portughez Cristiano Pereira Figueiredo, care a evoluat ultima oară la Vitoria Setubal, informează gruparea ardeleană pe contul oficial de Facebook.

"După Emanuel Novo, FC Hermannstadt a transferat încă un portar portughez. Cristiano are 28 de ani, s-a născut în Germania şi are dublă cetăţenie, germană şi portugheză. El a evoluat ultima dată la Vitoria Setubal şi are 80 de prezenţe în primul eşalon din Portugalia. Mult succes, Cristiano!", se menţionează pe site-ul de socializare citat.

Fost internaţional U21, Cristiano a evoluat până acum la echipe din Portugalia (Sporting Braga, Vizela, Coimbra, Belenenses, Vitoria Setubal), Spania (Valencia) şi Grecia (Panetolikos).

Cristiano îi va lua locul în lotul formaţiei sibiene lui Toma Niga, portar care a plecat, joi, de la FC Hermannstadt. Niga era împrumutat de la FCSB, iar contractul său cu FC Hermannstadt a expirat.