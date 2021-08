FCSB 'tremură' în fața Rapidului: 'Au avut nişte rezultate bune, nu mă aşteptam. E o echipă care are în componenţă jucători cu experienţă'

Antrenorul FCSB, Dinu Todoran, a declarat că schimbările pe care le-a efectuat în meciul cu Gaz Metan Mediaş au fost inspirate, informează News.ro.

"A fost o victorie muncită, jucătorii au tot meritul, au crezut până la final. Am un grup unit, cu jucători de caracter. Per total, eu zic că am avut ocaziile cele mai clare. Importante sunt victoria şi cele trei puncte, pentru că aţi văzut că echipa CFR Cluj are patru victorii şi trebuie să ţinem aproape de ei. (n.r. - despre schimbările din atac) Orice jucător care este la Steaua este de valoare şi, mai ales ca atacant, trebuie să marcheze. Schimbărle au fost inspirate. Au jucat foarte bine şi Olaru, şi Vali Creţu şi Tavi, care a reuşit să înscrie şi să ne aducă toate cele trei puncte. Orice jucător din lotul nostru este valoros şi oricând poate să intre titular, la pauză, în minutul 30. Mă bcuur că fac diferenţă. Data trecută Ianis Stoica a intrat, a dat gol, acum Tavi a intrat, a dat gol, îi felicit, sunt doi copii născuţi în 2002, care au perspective frumoase. Mamut a fost bine, a fost primul lui meci, jucătorii nou-veniţi trebuie să se acomodeze, mai ales cu tribuna, cu suporterii, cu Peluza Nord, care au fost alături de noi şi cărora vreau să le mulţumesc că ne-au susţinut din primul până în ultimul minut, chiar dacă noi am fost datori faţă de ei. Am vorbit cu el (n.r. - Mamut, schimbat la pauză), el ştie despre ce e vorba şi la următorul meci o să fie mai bine. Trebue să lucrăm mult mai mult la fazele fixe ca să nu mai luăm goluri. Echipele cu care jucăm profită de lucrurl ăsta, de fazele fixe. (n.r. - despre meciul cu Rapid). E un meci pe are trebuie să-l câştigăm, mai ales pentru suporteri, şi pentru noi. Au avut nişte rezultate bune, nu mă aşteptam, o echipă care are în componenţă jucători cu experienţă, vedem ce se va întâmpla. Dar noi suntem favoriţi. Cei de la Rapid trebuie să fie felicitaţi pentru rezultatele obţinute, dar nu au întâlnit încă o echipă tare. Am văzut declaraţiile lor, e ca la box, se declară înainte şi vedem după meci ce se întâmplă", a afirmat Todoran, la microfonul televiziunilor care transmit LIga I.

FCSB a învins, duminică, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Gaz Metan Mediaş, în etapa a IV-a a Ligii I.

Au marcat: Florin Tănase '12 (p), Octavian Popescu '79 / Matricardi '24.

După acest rezultat, FCSB a urcat pe locul 4, cu opt puncte, iar Gaz Metan Mediaş ocupă locul 11, cu patru puncte.

Lider este CFR Cluj, cu 12 puncte, echipă urmată de Rapid şi FC Botoşani, ambele cu câte 10 puncte.