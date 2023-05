FCU Craiova-FC Voluntari: Cum crede Liviu Ciobotariu că ar fi putut câștiga meciul

Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei FC Voluntari, recunoaşte că este greu de digerat o asemenea înfrângere, suferită după ce formaţia pe care o conduce a revenit de la 0-3 în minutul 78, informează news.ro.

„Un joc spectaculos, plăcut pentru spectatori, dar nerecomandat cardiacilor. Am început slab, ne-am apărat prea jos. Am avut o discuţie cu jucătorii la vestiar, după care am încasat două goluri care puteau fi evitate Vreau să îmi felicit jucătorii pentru atitudinea lor şi pentru cum au întors rezultatul. Puteam să şi câştigăm acest joc, dacă eram inspiraţi la atacurile pe care le-am avut. Vreau să felicit şi echipa FCU Craiova pentru victorie. Pentru noi este greu să digeri o asemenea înfrângere. La penalti-uri… toată lumea spune că e loterie şi aşa este. În momentul de faţă trebuie să mă liniştesc. Am avut trăiri, de la agonie la extaz. O să văd, după care o să iau o decizie. Mă gândesc şi la o schimbare. Am şi câteva oferte de afară. Nu ştiu, deocamndată am astea două zile, după care o să vă dau un răspuns concret”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Echipa FCU Craiova a învins vineri, pe teren propriu, scor 5-4 (1-0, 3-3, 3-3), după lovituri de la 11 metri, formaţia FC Voluntari, în semifinala barajului de calificare în Conference League.