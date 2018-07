Federația niponă de fotbal a anunțat că Akira Nishino părăsește postul de selecţioner al Japoniei

Akira Nishino părăseşte postul de selecţioner al Japoniei, după i-a condus pe "Samuraii albaştri" până în optimile de finală la Cupa Mondială 2018 din Rusia, a anunţat joi Federaţia niponă de fotbal (JFA), citată de agenţia Kyodo, informează Agerpres.

"Nu îi vom cere lui Nishino să rămână în funcţie, însă sperăm că va continua să ajute în continuare fotbalul japonez sub o altă formă", a declarat preşedintele JFA, Kozo Tashima, în cursul unei conferinţe de presă, alături de selecţioner.

Nishino a preluat conducerea naţionalei "Ţării Soarelui Răsare" cu două luni înaintea startului Cupei Mondiale, după ce Tashima l-a concediat în mod neaşteptat pe bosniacul Vahid Halilhodzic, sub conducerea căruia japonezii obţinuseră calificarea la turneul final.

"Am vrut să cresc cu 1% şansele echipei naţionale", a explicat joi conducătorul federaţiei de la Tokyo.

Selecţionata Japoniei s-a calificat in extremis în optimile de finală ale CM 2018, în baza criteriului fair play, după ce a încasat mai puţine cartonaşe galbene decât Senegalul în faza grupelor.

"Samuraii albaştri" au avut apoi o evoluţie foarte bună în optimile de finală, conducând cu 2-0 puternica reprezentativă a Belgiei, înainte ca Lukaku şi colegii săi să întoarcă rezultatul în finalul jocului (3-2).

"Am antrenat echipa cu convingerea că o voi face doar până la încheierea Cupei Mondiale şi cred că mi-am îndeplinit misiunea. Am construit pe baza a ceea ce am preluat de la predecesorul meu şi am jucat un fotbal minunat. Echipa are ceea ce îi trebuie pentru a avansa în sferturile de finală peste patru ani, în Qatar", a spus la rândul său Akira Nishino.

Preşedintele Federaţiei japoneze de fotbal nu a oferit niciun indiciu despre posibilul succesor al lui Akira Nishino, însă în presa niponă au fost avansate deja numele germanului Juergen Klismann şi francezului Arsene Wenger.

La conferinţa de presă a fost prezent şi căpitanul selecţionatei Japoniei, Makoto Hasebe (34 ani), care şi-a anunţat cu această ocazie retragerea internaţională.

Aproximativ 800 de suporteri i-au întâmpinat pe "Samuraii albaştri" joi, la aeroportul Narita de lângă capitala japoneză, la revenirea acestora din Rusia.