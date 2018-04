Federația Română de Fotbal, indignată de incidentul de la meciul Juventus Bucureşti - Sepsi Sfântu Gheorghe

FRF a reacţionat, luni, după ce la staţia de amplificare a stadionului din Voluntari a fost pusă o melodie cu versuri jignitoare la adresa ungurilor, înaintea meciului Juventus Bucureşti - Sepsi Sfântu Gheorghe, condamnând "cu fermitate orice manifestări de xenofobie, şovinism şi intoleranţă" care se petrec pe stadioane. FRF se arată indignată de acest incident, care va fi analizat de Comisia de Disciplină a federaţiei.

"Federaţia Română de Fotbal condamnă cu fermitate orice manifestări de xenofobie, şovinism şi intoleranţă care se petrec pe stadioanele de fotbal sau în lumea fotbalului. Întrecerea sportivă trebuie să fie guvernată de fair-play şi spirit de competiţie, nu de ură şi violenţă. Federaţia Română de Fotbal derulează permanent campanii de educaţie şi de promovare a valorilor tuturor minorităţilor şi grupurilor sociale, astfel încât nu poate primi decât cu indignare relatările incidentelor de luni, 9 aprilie, de pe stadionul din Voluntari. Competenţa analizării faptelor aparţine Comisiei de Disciplină, care va lua în considerare rapoartele oficialilor prezenţi la meciul Juventus – Sepsi Sfântu Gheorghe", se arată într-un comunicat al forului de la Casa Fotbalului.

Directorul executiv al clubului Juventus Bucureşti, Paul Terteleac, a declarat, luni, că melodia jignitoare la adresa ungurilor, emisă de la staţia de amplificare a stadionului din Voluntari, înaintea meciului cu Sepsi Sfântu Gheorghe, a fost pusă de crainicul arenei, care este la al doilea meci al formaţiei din Colentina. "A fost o neînţelegere, probabil din cauza faptului că nu era stick-ul care trebuia", a spus el.

"Am fost sesizat de observatorul jocului că ar fi fost o melodie pe stick-ul pe care crainicul pune melodiile înainte de joc, care ar fi fost - eu nu am auzit melodia, nici nu ştiu despre ce e vorba - cu cuvinte grosolane, injurioase. Am vorbit şi cu Jandarmeria, am vorbit şi cu domnul Stătescu, le-am explicat că a fost o neînţelegere, probabil din cauza faptului că nu era stick-ul care trebuia pus înaintea jocului şi asta a fost. Am înţeles că s-a auzit foarte urât. Cert e că nu ne-am purtat grosolan, cum au fost cuvintele acestei melodii, cu oaspeţii noştri. Am fost o gazdă bună, zic eu, şi putem să-i şi întrebăm pe ei. Ne-am comportat civilizat. Din ce am înţeles, sunt cuvinte care nu îşi au rostul şi au deranjat pe toată lumea... A fost clar o greşeală. Crainicul este la al doilea joc pentru echipa noastră, pe care îl organizăm aici, la Voluntari. El a pus un stick, acum să luăm fiecare melodie să vedem ce conţine stick-ul, vă daţi seama că nu am făcut lucrul ăsta, dar probabil o să-l facem. Probabil, o să fie o penalitate, o să fim chemaţi la comisii, orice e posibil. Nu a fost absolut niciun fel de intenţie să nu-i primim omeneşte pe oameni, să avem ceva cu ei. Nu avem absolut nimic", a declarat Terteleac, la microfonul mai multor televiziuni.

Juventus Bucureşti joacă meciurile de pe teren propriu pe arena echipei FC Voluntari, deoarece stadionul propriu nu este omologat.

Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, luni, la Voluntari, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Juventus Bucureşti, în ultimul meci al etapei a IV-a a play-out-ului Ligii I. Au marcat Simonovski '53 şi Tandia 90+3 (p).

Potriviti telekomsport.ro, înaintea meciului, la staţia de amplificare a stadionului din Pipera a fost pusă o melodie jignitoare la adresa ungurilor. Observatorul Constantin Stătescu le-a atras atenţia gazdelor de la Juventus asupra incidentului.