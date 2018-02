Federaţia americană de tenis trebuie să-i plătească despăgubiri sportivei canadiene Eugenie Bouchard

Federaţia Americană de Tenis (USTA) trebuie să-i plătească despăgubiri sportivei canadiene Eugenie Bouchard, care s-a accidentat în vestiar, la ediţia din 2015 a turneului de grand slam US Open, a decis juriul unui tribunal din New York, informează New York Times.

USTA va trebuie să-i plătească 75 la sută dintr-o sumă ce va fi stabilită ulterior. Bouchard, acum pe locul 116 WTA, dar fostă numărul 5 mondial şi fostă finalistă la Wimbledon, trebuie să primească doar trei sferturi din sumă, deoarece juriul a considerat-o şi pe ea vinovată de neglijenţă.

Procesul care va stabili nivelul daunelor va începe vineri, anunță News.ro.

Avocatul sportivei, Benedict Morelli, s-a declarat mulţumit de decizia juraţilor.

"Când primeşti 75 la sută sau mai mult nu poţi să te plângi", a afirmat Morelli, care estima, în 2015, că un astfel de proces poate duce la depăgubitri de "milioane şi milioane de dolari", în cazul în care va fi câştigat.

În octombrie 2015, Eugenie Bouchard a dat în judecată pentru neglijenţă USTA, organizatoarea US Open, pe care o consideră vinovată de accidentarea pe care a suferit-o la Flushing Meadows, când a alunecat şi s-a lovit la cap în vestiar. Ea a intrat în sala de recuperare şi a căzut pe podeaua acoperită cu o substanţă de curăţare alunecoasă, nesemnalizată, suferind o comoţie cerebrală.

Bouchard a susţinut că accidentarea suferită a obligat-o să se retragă din turneul de la US Open, unde era calificată în optimile de finală ale probei de simplu şi în manşa a doua a probelor de dublu feminin şi dublu mixt, dar şi de la turneele de la Wuhan şi Tokyo, precum şi să abandoneze în primul tur la China Open. Ea s-a plâns că a pierdut, astfel, 13 locuri în ierarhia WTA de simplu.

Ea nu a mai jucat niciun meci întreg în 2015, revenind pe teren în 2016.

Federaţia americană s-a apărat în acest caz, susţinând că Bouchard nu trebuia să intre în acea sală neînsoţită de personal specializat.