Până la adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Antidrog, Planului de Acțiune si Programului de Interes Național, Federația Neguvernamantală Antidrog, solicită o amânare a discuțiilor pe agenda Consiliului JAI în privința acceptării României la Spațiul Schengen.

În ultimii 14 ani autoritățile române au incălcat in deplină cunoștință prevederile Capitolul 24 JAI, Pilonul III (reducerea cererii și ofertei de droguri) din Tratat de Aderare. Autoritățile române au considerat în perioada 2010 - 2021, Strategia Europeană Antidrog și Planul de Acțiune a fi desuete si simple recomandări venite din partea Consiliului European Comisiei Europene sau Parlamentului European și nu o problemă ce ține de securitatea europeană. Mai mult, deși Forumul Societății Civile Antidrog din Comisia Europeană joacă un rol esențial in materie de consultare, aplicare si monitorizare a politicile europene antidrog, autoritățile române privesc din păcate societatea civilă ca fiind ostilă, neîntelegând rolul acesteia și că nu are menirea de a organiza proteste stradale politice sau de altă natură, pentru punerea în aplicare a legislației europene.Mijloacele societății civile antidrog sunt cu totul altele. Strategia Natională Antidrog 2013-2020, deși bine concepută de către Agenția Națională Antidrog, la nivelul ministerelor, autorităților administrației publice centrale și locale este un adevărat fiasco. Doar elaborarea unei Strategii la nivel național, județean, local nu este suficientă, fără să se asigure şi suportul necesar implementării acesteia (resurse financiare, umane şi logistice, precum şi un cadru legislativ adecvat).

Pentru ca o strategie naţională antidrog să poată avea efectul scontat, este necesar ca acţiunile să se realizeze în mod concertat, printr-o strânsă colaborare între toţi partenerii implicaţi şi între aceştia şi Guvern, astfel încât să se asigure posibilitatea adaptării cadrului legal şi a resurselor necesare la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri. Toate aceste elemente au lipsit în cadrul politicilor naționale antidrog.

In anul 2012, pe baza promisiunilor guvernanților că vor trata cu maximă peocupare elaborarea Strategiei 2013-2020 și după 3 ani de opoziție față de primirea Romăniei în Spațiul Schengen, CIADO Romănia, consultant al Federației Neguvernamantale Antidrog, și-a nuanțat poziția în sensul susținerii Romăniei, desfâșurănd o amplă campanie internă și externă, campanie stopată în decembrie 2013, când s-a constatat că Guvernul României nu a respectat promisiunile.

NU noi suntem antiromâni adresându-ne Consiliul JAI, Comisiei Europene sau Parlamentului European asa cum unii exponențiali ai autorităților ne consideră, ci autoritățile ce au ignorat fenomenul. Ignorare ce a dus la înflorirea rețelelor de traficanți și cresterea prevalențelor în răndul tinerilor până la 16,9 % (14-32 ani).

Față de cele de mai sus, opinăm că în condițiile in care România are 3 Rapoarte consecutive de creștere a prevalențelor, Rapoarte emise de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) și nu a întreprins nimic in sensul soluționării situației, se impune o amânare rezonabilă in privința aderării României la Spațiul Schengen.