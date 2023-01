Federaţiile de canotaj, baschet şi nataţie, cele mai mari alocări de la Ministerul Sportului

Federaţiile de canotaj, baschet şi nataţie vor primi în anul 2023 cele mai mari finanţări iniţiale de la bugetul de stat dintre asociaţiile sportive naţionale, dar primele două dintre ele au bugete mai mici decât în 2022, conform propunerilor Ministerului Sportului, publicate, luni, de ministrul Eduard Novak, pe pagina sa de Facebook.

Suma totală din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2023, alocată finanţării federaţiilor sportive din Grupa 1 este de 103.341.963 lei.

Ministerul Sportului a schimbat în acest an din nou sistemul de acordare a finanţărilor, prioritizând şi împărţind federaţiile cu performanţe la competiţiile internaţionale majore. Astfel, în Grupa 1 au fost incluse federaţiile sporturilor individuale olimpice prioritare şi federaţiile sporturilor olimpice prioritare pe echipe, scrie news.ro.

Federaţia Română de Canotaj a primit 14.000.291 de lei, faţă de 14.550.000 de lei în 2022, în scădere, chiar dacă rezultatele canotorilor români obţinute în 2022 au fost cele mai bune înregistrate în istoria federaţiei, cu 39 de medalii câştigate la competiţiile internaţionale majore.

Federaţia Română de Baschet va beneficia de 6,8 milioane de lei de la bugetul de stat, cu 200.000 de lei mai puţin faţă de anul trecut.

Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, a treia în ordinea sumelor alocate, ca urmare a rezultatelor obţinute în principal de David Popovici în 2022, a primit 6.485.117 lei, faţă de 5,8 milioane în anul precedent.

Comparativ cu sumele primite în 2022, 8 dintre cele 18 federaţii sportive au bugete mai mici în acest an, cea mai substanţială scădere fiind înregistrată de Federaţia Română de Judo, cu peste 2,7 milioane de lei mai puţin.

La capitolul finanţări mai mari comparativ cu anul precedent, Federaţia Română de Gimnastică a înregistrat cea mai mare creştere, cu plus 1,35 milioane de lei, urmată de Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, cu plus 1,3 milioane, şi Federaţia Română de Ciclism, cu plus 1,2 milioane de lei.

"Finanţarea federaţiilor, de către Ministerul Sportului, are în centrul său performanţa şi o direcţie de dezvoltare pe termen lung. Am văzut anul trecut rezultate frumoase, obţinute nu doar de una, ci de mai multe federaţii, iar pentru o alocare cât mai echitabilă şi mai eficientă a bugetelor pentru noul an au fost luaţi în calcul mai mulţi indicatori, printre care şi ponderea rezultatelor dintr-un sport raportat la total. La calcularea punctajelor finale ale federaţiilor sportive naţionale care administrează sporturi olimpice prioritare (individual) s-a ţinut cont de următoarele: 50% din total puncte - criterii de finanţare (13 criterii conform metodologiei, fiecare criteriu cu o anumită pondere în calculul final); 50% din total puncte - medaliile obţinute la campionatele mondiale, europene, cupe mondiale şi europene (fiecare medalie, cu un anumit punctaj). La fel ca anul trecut, finanţarea a fost stabilită pentru a menţine evoluţiile bune, dar în acelaşi timp pentru a suplimenta sprijinul acolo unde au apărut noi nevoi, acolo unde au existat creşteri exponenţiale la nivelul rezultatelor. Continuăm să susţinem sportul românesc şi nevoia sa de creştere a finanţărilor, rămânem aproape de înalta performanţă!", a transmis ministru Sportului, Eduard Novak.

Alocarea iniţială a sumelor pentru 2023 conform punctajului este următoarea:

Federaţii sporturi olimpice prioritare (individual)

1. Federaţia Română de Canotaj 14.000.291 lei (14,55 mil. lei în 2022)

2. Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern 6.485.117 (5,8 mil. în 2022)

3. Federaţia Română de Lupte 6.200.150 (6,775 mil. în 2022)

4. Federaţia Română de Gimnastică 6.200.150 (4,85 mil. în 2022)

5. Federaţia Română de Atletism 5.900.143 (4,85 mil. în 2022)

6. Federaţia Română de Scrimă 5.800.136 (5,85 mil. în 2022)

7. Federaţia Română de Tenis de Masă 5.800.004 (6,775 mil. în 2022)

8. Federaţia Română de Ciclism 5.100.124 (3,88 mil. în 2022)

9. Federaţia Română de Judo 5.011.970 (7,75 mil. în 2022)

10. Federaţia Română de Haltere 4.800.116 (fără finanţare iniţială în 2022)

11. Federaţia Română de Kaiac-Canoe 4.399.928 (3,88 mil. în 2022)

12. Federaţia Română de Box 3.900.094 (4,85 mil. în 2022)

13. Comitetul Naţional Paralimpic 1.528.740 (1,7 mil. în 2022)

Total 75.126.963

Federaţii sporturi olimpice prioritare (pe echipe)

1. Federaţia Română de Baschet 6.800.000 lei (7 mil. lei în 2022)

2. Federaţia Română de Rugby 6.200.000 (5,8 mil. în 2022)

3. Federaţia Română de Handbal 5.800.000 (5,8 mil. în 2022)

4. Federaţia Română de Volei 5.000.000 (4,375 mil. în 2022)

5. Federaţia Română de Polo 4.415.000 (3,9 mil. în 2022)

Total 28.215.000963 lei.

Ministerul Sportului a anunţat, la 27 ianuarie, pe site-ul său oficial, că 67 din cele 68 de federaţiile sportive naţionale care au depus cerere vor primi finanţare pe anul 2023, singura excepţie fiind Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG), care nu îndeplineşte condiţiile şi a fost declarată neeligibilă.

Federaţiile naţionale care îndeplinesc condiţiile şi vor primi fonduri de la bugetul de stat în 2023 sunt: Aeronautică Română, Airsoft, Alpinism şi Escaladă, Arte Marţiale, Atletism, Automobilism Sportiv, Baschet, Badminton, Baseball şi Softball, Bob şi Sanie, Box, Bowling, Bridge, Canotaj, Chanbara, Ciclism, Comitetul Naţional Paralimpic, Culturism şi Fitness, Cricket, Dans Sportiv, Darts, Ecvestră Română, Fotbal Tenis CAJ, Gimnastică, Gimnastică Ritmică, Go, Haltere, Handbal, Judo, Kaiac-Canoe, Karate, Karate Kyokushin IKO 2, Karate Tradiţional, Karate WUKF, Karting, Kempo, Lupte, Minifotbal, Modelism, Motociclism, Nataţie şi Pentatlon Modern, Oină, Orientare, Pangration Athlima, Polo, Popice, Powerlifting, Radioamatorism, Rugby, Sambo, Schi-Biatlon, Scrabble, Scrimă, Skandenberg, Squash, Şah, Taekwondo ITF, Taekwondo WT, Tenis, Tenis de Masă, Tir cu Arcul, Tir Sportiv, Triatlon, Volei, Yachting, Wushu Kungfu şi Sportul pentru Toţi.

Conform bugetului adoptat pentru 2023, Ministerul Sportului are anul acesta un buget de 581,5 milioane de lei, cu 60 de milioane în plus faţă de faţă de execuţia preliminară din 2022.