Urarea obscenă pe care i-a trimis-o lui Vladimir Putin, de ziua lui, ministrul ceh al Apărării (Foto)

Șefa Ministerului Apărării din Cehia, Jana Černochová, i-a adresat liderului rus, Vladimir Putin, cu ocazia împlinii vârstei de 70 de ani, un text obscen în limba engleză (F**k you, Putin), însoțit de o mână scheletică cu degetul mijlociu ridicat.

„Îmi exprim poziția civică față de unul dintre cei mai mari criminali ai erei noastre. Vom câștiga în curând”, a scris pe Twitter șefa ministrului ceh al Apărării.

This is how the #Czech Minister of Defence congratulated #Putin to his birthday. https://t.co/Z87GFsLaIF