Felix Stroe, candidatul PSD la preşedinţia CJ, promite că va aduce investiţii de 2,2 miliarde de euro

Liderul filialei judeţene PSD şi candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Felix Stroe, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că dacă va fi ales, va atrage investiţii de 2,2 miliarde de euro pentru judeţ.

''Proiectul meu de suflet se numeşte judeţul Constanţa. Este pariul vieţii mele şi dacă voi fi ales preşedinte, voi munci pentru constănţeni. Eu am experienţa necesară pentru această funcţie şi pot să transpun ceea ce am făcut la Compania de Apă, care era o societate comercială în pragul falimentului şi opera în jumătate din judeţ, în societatea de astăzi, viguroasă financiar ce operează regional, cu vizibilitate naţională, ce oferă servicii de calitate la preţuri absolut rezonabile, în concordanţă cu ceilalţi operatori locali. În judeţul Constanţa am făcut investiţii în distribuţia de apă şi sistemele de epurare şi canalizare de peste 740 milioane de euro, iar pentru municipiul Constanţa am depăşit 180 milioane de euro în proiecte implementate. Dar probabil că lumea nu ştie că banul european, chiar dacă provine din FEN (fonduri europene nerambursabile) are un cost conferit de procentul de cofinanţare şi RAJA S. A a făcut o cofinanţare de aproximativ 127 de milioane de euro, contribuţie proprie. Practic, atunci când am preluat RAJA sistemul vechi de apă aproape că nu mai era. Era un sistem de distribuţie şi canalizare vechi de peste 70 de ani'', a subliniat Stroe.În finalul intervenţiei sale, candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean a declarat că dacă va fi ales preşedinte al administraţiei judeţene, se va lupta pentru a atrage investiţii de 2,2 miliarde de euro pentru judeţul Constanţa şi că va îi va sprijini pe întreprinzătorii privaţi."Da, vom aduce 2,2 miliarde de euro, minim, în interiorul acestor patru ani", a subliniat Felix Stroe.La rândul său, Decebal Făgădău, candidat pentru un nou mandat de primar al Constanţei, a ţinut să aprecieze, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, faptul că a fost o campanie electorală fără excese din partea partidelor şi candidaţilor.''Spre deosebire de independenţi, ceilalţi contracandidaţi au scorurile sub partidele pe care le reprezintă, dar vreau să mulţumesc pe această cale tuturor celor implicaţi în campania electorală pentru modul decent în care s-au promovat. Cu anumite excepţii, şi mă refer aici la cei care ne-au insultat pe noi, constănţenii, dar şi la cei care au dus o campanie de bullying'', a declarat Făgădău.La conferinţa de presă a participat şi Cozmin Guşă, care în prezent este membru al PSD Bucureşti, el afirmând că a venit la Constanţa în mod special pentru a susţine candidaturile lui Stroe şi Făgădău, pentru că îi cunoaşte şi apreciază.