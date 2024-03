'Femeia și Cariera', o invitație specială pentru femei, din partea Elenei Vlad, președinte interimar CECCAR

Femeile din Constanța sunt invitate să ia parte la un eveniment de suflet, care are loc la Constanța. În data de 8 marte, de la ora 15:30, la sediul CECCAR Constanța are loc evenimentul "Femeia și Cariera".

Invitația specială e lansată chiar de șefa CECCAR, Elena Vlad

Organizatoarea a explicat că: ”Profesia de expert contabil mi-a oferit satisfacții profesionale enorme. Ziua în care am luat această decizie a fost cea mai inspirată din viață. Dacă ar fi să o iau de la capăt, la fel aș proceda. Am muncit mult, m-am pregătit temeinic profesional, am urcat fiecare treaptă. Nu am sărit nicio etapă. Mi-am fixat obiective pe care le-am atins. Urez tuturor femeilor astăzi, de 8 martie, "La mulți ani frumoși!" și să aibă încredere în ele și în tot ceea ce și-au propus. Și invit colegele expert contabil la CECCAR Filiala Constanța unde se desfășoară a doua ediție a evenimentului intitulat "Femeia și Cariera".