Femeie de 37 de ani, operată la Iaşi, după ce medicii i-au descoperit o tumoare de peste cinci centimetri la baza craniului

O femeie din Târgu Mureş a fost supusă cu succes unei intervenţii chirurgicale la Iaşi, după ce medicii i-au descoperit o tumoare de peste cinci centimetri situată la baza craniului. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi i-au extras femeii jumătate din tumoare, urmând să fie supusă unei noi intervenţii, cu ajutorul tehnologiei Gamma Knife, potrivit news.ro.

Pacienta, în vârstă de 37 de ani, mamă a patru copii, susţine că iniţial medicii i-au spus că va trăi doar şase luni.

”La zece profesori am fost şi mi-au vorbit că nu trăiesc şase luni de zile şi dacă mă operez mor sau rămân legumă. Dar uite că Dumnezeu m-a ţinut în viaţă”, a declarat Vera Baranic.

Medicul Lucian Eva, manager al Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, a declarat că pacienta a ajuns anul trecut la unitatea medicală ieşeană, având o tumoare foarte mare, situată la baza craniului.

”Posibilitatea de tratament cu Gamma Knife era exclusă pentru că era prea mare volumul tumoral. Am decis să intervenim chirurgical, să reducem volumul tumoral şi ulterior să facem tratamentul Gamma Knife. La controalele repetate nu am obţinut rezultatul scontat pentru că tumora nu s-a strâns pentru a putea interveni cu Gamma Knife. Deja avea din nou semne clinice pentru că sunt afectaţi diverşi nervi cranieni. Şi atunci am decis să reintervenim din nou, să scoatem şi mai mult din tumora respectivă, lucru care s-a şi întâmplat. Pacienta este bine”, a declarat medicul Lucian Eva.

El a precizat că urmează ca pacienta să fie supusă unei noi intervenţii, prin utilizarea tehnologiei Gamma Knife.