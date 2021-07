Femeile din cadrul armatei din Ucraina, obligate să defileze pe tocuri: 'O idee mai dăunătoare este greu de găsit'

Autoritățile ucrainene se află în mijlocul unei controverse după ce au fost publicate fotografii oficiale care au surprins repetițiile unei parade în care femeile din cadrul armatei au fost obligate să defileze pe tocuri. Ucraina aniversează pe 24 august 30 de ani de independență – câștigată după destrămarea Uniunii Sovietice.

Ministerul Apărării spune că pantofii cu toc fac parte din uniforma impusă pentru ceremonie. „Astăzi, pentru prima dată, antrenamentul se face purtând tocuri”, spune cadetul Ivanna Medvid. „Este puțin mai greu decât atunci când porți ghete militărești, dar ne străduim”, adaugă ea.

Câțiva politicieni, apropiați ai fostului președinte Petro Poroshenko, au adus la ședința parlamentară pantofi cu toc și l-au încurajat pe ministrul Apărării să poarte tocuri la parada de pe 24 august.

„O idee mai idioată, mai dăunătoare, este greu de găsit”, spune Inna Sovsun, membru al Patidului Golos.

Iryna Gerashchenko, parlamentar din opoziție, subliniază că este vorba de sexism, nu egalitate.

Mulți ucraineni se arată șocați de plan, iar un grup de politicieni i-au cerut ministrului Apărării, Andriy Taran, să-și ceară scuze.

Mai mult de 31.000 de femei sunt înrolate în armata ucraineană, inclusiv 4.000 care au gradul de ofițeri.

„Povestea unei parade pe tocuri este o rușine”, scrie jurnalistul Vitaly Portnikov pe Facebook, acuzându-i pe unii politicieni că au o mentalitate „medievală”.

Military parade exercise in Ukraine sparks outrage after official pictures show female soldiers practicing in heels pic.twitter.com/2BLpi5EYDV