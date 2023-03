Fenomen extrem de ciudat, plecat din Rusia: jocul care îi scoate pe tineri la bătăi violente de stradă/ Video

Autorităţile ucrainene acuză Rusia că încearcă să exporte un fenomen ciudat: bande de adolescenţi, inspirate de un joc animat japonez, ies pe străzi pentru încăierări în masă. Aceste bande au devenit cunoscute sub numele de "Redan PMC", combinând numele unui personaj animat japonez cu acronimul pentru Compania Militară Privată, PMC, făcut celebru de titulatura oficială a grupului de mercenari Wagner al lui Evgheni Prigojin, relatează CNN.

Se pare că acest fenomen a început la Moscova, unde găştile de adolescenţi şi-au propus să se bată cu grupurile organizate ale fanilor înrăiţi ai fotbalului. Adolescenţii se organizează prin intermediul canalelor Telegram şi se prezintă în anumite locuri desemnate pentru acţiunile de tip flash mob. O înregistrare video recentă arăta o încăierare în plină desfăşurare într-un centru comercial din capitala rusă. Agenţiile de presă ruseşti au relatat, de asemenea, despre o încăierare într-o staţie de metrou din Moscova.

În ultima săptămână, şi pe străzile mai multor oraşe ucrainene au început să apară bandele Redan, dând de furcă forţelor de poliţie şi-aşa suprasolicitate. Grupuri de adolescenţi s-au adunat în capitala Kiev, precum şi în Liov şi Harkov, iar un presupus lider al reţelei, în vârstă de 16 ani, a fost reţinut în Dnipro.

Semnul fanilor Redan

Fanii Redan au ca semn distinctiv un desen: conturul unui păianjen care are în mijloc numărul 4. Acesta este derivat dintr-un serial animat japonez numit "Hunter x Hunter", în care există un grup de gangsteri numit Gen'ei Ryodan (de aici Redan). Videoclipurile şi imaginile de pe reţelele sociale arată că membrii Redan din Rusia preferă hanoracele negre cu glugă şi pantalonii în carouri.



Autorităţile ruse au recunoscut apariţia fenomenului Redan. Agenţia de presă de stat RIA Novosti a raportat că peste 350 de persoane - dintre care 319 minori - au fost duse la secţiile de poliţie din Moscova pentru că au fost implicate în bătăi de tip Redan. Agenţia a citat o sursă de securitate care a declarat că au fost confiscate recipiente cu gaz şi cuţite. RIA a precizat că susţinători ai "subculturii Redan" au fost reţinuţi şi în Kazan, Sankt Petersburg şi Novosibirsk.



Apariţia fenomenului Redan a pus pe jar chiar şi Kremlinul. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat marţi că este important să se pună capăt "acţiunilor ilegale" ale unei "pseudo-subculturi" negative, ce nu aduce nimic bun tineretului rus.

Însă poliţia naţională ucraineană susţine că ruşii încearcă acum să exporte influenţa negativă a fenomenului Redan către adolescenţii ucraineni printr-o campanie de dezinformare pe canalele Telegram. Poliţia ucraineană a declarat marţi că a blocat 18 canale şi grupuri Telegram "create pentru a desfăşura campanii de propagandă militară rusească, pentru a submina situaţia internă din Ucraina şi pentru a implica minori în activităţi ilegale".



Poliţiştii ucraineni spun că în două zile, în diferite regiuni ale ţării, au avut loc în jur de 30 de astfel de adunări ale tinerilor. Oamenii legii susţin că au răspuns imediat şi că au prevenit conflictele dintre adolescenţi.



Numai în Harkov, poliţiştii au identificat 245 de participanţi la ceea ce spun că era un flash mob lansat de Federaţia Rusă. 215 dintre aceştia erau minori. Volodimir Timoşko, şeful poliţiei oraşului, a declarat că serviciile de securitate ruseşti - FSB - au "adunat toate aceste persoane prin manipulare şi înşelăciune". Ar fi trebuit să pornească o bătaie, pentru ca "televiziunea rusă să o poată exploata" (pentru propagandă - n.r.). În posesia multor participanţi au fost găsite spray-uri cu gaz, cuţite, rozete pentru pumn (box).

Marţi, unitatea cibernetică a poliţiei ucrainene a declarat că l-a reţinut pe fondatorul în vârstă de 16 ani al unui canal de Telegram Redan din oraşul Dnipro. Într-un videoclip înregistrat şi publicat ulterior de poliţie, adolescentul spune: "Sunt fondatorul unui grup cu aproximativ 2.500 de membri. L-am creat pentru a face bani din postări publicitare, deoarece subiectul Redan este popular pe reţelele sociale". Ideea "a venit din Rusia, cu intenţia de destabilizare. Îi rog pe toţi să nu mai organizeze întâlniri şi să nu mai caute redanişti", adaugă adolescentul.



În capitala ucraineană, poliţia a precizat că instigatorii "subculturii venite din Rusia" sunt doi adolescenţi, o fată de 15 ani care a creat un canal Telegram şi un băiat de 14 ani care a organizat o "întâlnire de bătaie".



Într-o declaraţie postată de poliţie, fata spune că grupul era creat "doar pentru a face publicitate... Şi vreau să vă spun că nu există niciun Redan în Kiev", adaugă ea. La fel ca adolescentul din Dnipro, ea spune că moda Redan vine "direct (din) propaganda rusească. Vă cer să nu credeţi astfel de informaţii şi să vă concentraţi pe grija faţă de băieţii noştri care luptă acum", spune ea.



Vasil Bohdan, şeful Departamentului pentru minori din cadrul Poliţiei Naţionale, a declarat că, în total, peste 700 de persoane au fost convocate la secţiile de poliţie, majoritatea fiind minori. Bohdan a declarat că forţele de ordine fac apel la părinţi să "manifeste interes faţă de persoanele cu care comunică copiii lor".

Probabil că acum, când poliţia atât în Rusia, cât şi în Ucraina îi are sub supraveghere atentă pe redanişti, această modă va dispărea. Dar apariţia sa bruscă, de ambele părţi ale frontierei, spune multe despre plictiseala adolescenţilor şi despre puterea canalelor sociale până când să se transforme într-un plan viclean de destabilizare, conchide CNN.

