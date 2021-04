Fermierii îl regretă pe Liviu Dragnea: Cer ajutor de minimis şi pentru fasole urcătoare, conopidă, gulii şi verdeţuri

Uniunea "Salvăm Ţăranul Român" solicită ajutor de minimis şi pentru fasole urcătoare, conopidă, gulii şi verdeţuri în cadrul schemei de sprijin care se acordă în acest an cultivatorilor de legume în spaţii protejate, dar şi suplimentarea bugetului alocat acestui program cu 15 milioane de euro, scrie Agerpres.ro.

"Am solicitat introducerea în programul de ajutor de minimis pentru cultivatorii de legume în spaţii protejate şi următoarele legume sau o parte dintre acestea şi anume: fasole urcătoare, conopidă, gulii, legume verdeţuri. De asemenea, la specia ardei s-a omis gogoşarul şi vă rugăm să-l introduceţi în detrimentul verzei roşii ţinând cont că această legumă este deficitară şi se regăseşte şi la sprijinul cuplat vegetal (SCV)", susţine reprezentantul USTR, Ion Păunel, în documentul transmis către Ministerul Agriculturii, remis vineri AGERPRES.

Totodată, acesta consideră că fermierul trebuie să aibă posibilitatea de a merge pe o combinaţie de minimum două legume incluse în program pe suprafaţă de 0,1 hectare (exemplu 0,03 ha ardei lung plus 0,07 ha tomate sau orice altă combinaţie). "Cerem acest lucru deoarece proiectul de HG a apărut destul de târziu, iar fermierii şi-au făcut deja planurile de cultură sau chiar au plantat", spune liderul USTR.

Solicitările fermierilor se referă şi la perioada de recoltare a speciilor de legume incluse în program, care nu este conformă cu realizarea acelor producţii într-un termen atât de scurt, iar cantităţile cerute spre a fi comercializate se pot realiza pe tot ciclul de vegetaţie. În acest sens, ei vor ca perioada de început de recoltare să nu fie confundată cu producţia totală obţinută spre a fi valorificată, urmând astfel să fie păstrate aceleaşi termene de valorificare ca la SCV.

Nu în ultimul rând, Uniunea cere suplimentarea bugetului total alocat cu cel puţin 15 milioane de euro, astfel încât totalul sumelor alocate în acest program să ajungă la 46 milioane de euro, iar în HG să fie specificat faptul că bugetul total va fi împărţit la toţi beneficiarii eligibili ai acestui program pe acelaşi principiu ca la SCV.

Uniunea "Salvăm Ţăranul Român" are 19 membri, respectiv federaţii, asociaţii şi cooperative din domeniul agricol.

Pe data de 23 martie, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, anunţa într-o conferinţă de presă un ajutor de minimis de 2.000 de euro/1.000 metri pătraţi pentru legumicultorii care vor cultiva ardei, castraveţi, tomate, varză şi vinete în spaţii protejate.

"Am spus că fostul program "Tomata", care s-a derulat pe o perioadă de patru ani, nu va mai continua aşa şi am spus şi care sunt motivele: sumele foarte mari alocate şi efectul aşteptat care nu a mai venit, modul că a fost fraudat destul de grosolan, ca să mă exprim aşa, dar şi faptul că foarte mulţi legumicultori au cerut ca programul să fie extins la legume în spaţii protejate, nu doar la o legumă, astfel încât legumicultorii să aibă posibilitatea să cultive legumele care sunt cerute pe piaţă. De aceea am venit cu acest program, acest ajutor de minimis pentru susţinerea legumelor în spaţii protejate. Acum proiectul de HG este în curs de definitivare, în consultare cu mediul asociativ din legumicultură, şi se acordă pentru mai multe legume: ardei, castraveţi, tomate varza alba şi roşie şi vinete. Se acordă maximum 2.000 de euro pe o mie de metri pătraţi pe beneficiar pe an", a precizat la acea dată ministrul Agriculturii.

Plafonul alocat pentru acest ajutor de minimis este de 150 de milioane de lei, adică în jur de 31 de milioane de euro.