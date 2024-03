Fermierii protestează în ziua Congresului PPE / Ce solicitări au către Ursula von der Leyen

Mai mulți fermieri români s-au adunat miercuri după amiază în zona Romexpo, acolo unde are loc Congresul PPE. Președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți, Ștefan Muscă, a dat mai multe detalii cu privire la acest protest, la B1 TV.

Ștefan Muscă a spus că a vrut alături de altă organizație să depună cerere pentru a organiza un protest pașnic, la Romexpo, joi, pe 7 martie, dar cererea le-a fost respinsă. Fermierii români vor să-i spună ce nemulțumiri au și președintei Comisiei Europene, cu privire la subvențiile care sunt mai mici. Fermierul a fost întrebat dacă președinta Comisiei Europene ar trebui să afle care sunt nemulțumirile românilor.

„Ar trebui să afle, numai că noi suntem foarte deștepți, nu? Am încercat cu o organizație la fel ca și a mea să depunem o cerere la Jandarmerie, să ne dea voie să protestăm și noi la Romexpo, și ne-a interzis, ne-a fost respinsă cererea. Adică nu vor să deranjăm pe doamna Ursula. Noi să fim deranjați, să ni se introducă tot felul de reguli, să nu mai avem voie să dăm cu pesticide … Că doamna se gândește la mediu, agricultura să moară, nu o interesează, dar noi n-am avut dreptul să putem să protestăm și noi pe data de 7 martie pașnic, că noi știți că protestăm în România pașnic. Nici nu ne-a primit cererea. Ne-a spus să nu o depunem, că este siguranța zero și nu ne primește la Primăria Capitalei cererea. Acum 4 zile am fost (n.r. să depunem cererea)”, a spus fermierul român.

„Noi avem cea mai mică subvenție, nu o interesează pe doamna Ursula”

Deși fermierii nu au reușit să depună cererea de protest, alți fermieri au anunțat că, totuși, vor face în așa fel încât li se vor face auzite vocile, chiar dacă nu vor putea protesta la Romexpo, acolo unde are loc Congresul PPE. Ștefan Muscă a fost întrebat dacă se va număra printre acele persoane.

„Credeți că are vreo relevanță să stau la 10 străzi? Dacă nu la Romexpo, acolo, să putem să protestăm și noi ca oameni pașnici, ca fermieri pașnici, să ne spunem problemele, să vadă cu adevărat că suntem nemulțumiți, să vadă că datorită cerealelor din Ucraina suntem 200.000 de ferme în pragul falimentului, să vadă doamna Ursula că ceea ce urmărește nu e corect, că nu ne respectă cum trebuie, pentru că dacă tot vrei să dai o interdicție, dă-o legal. Adică am vrea să fim și noi respectați ca toate țările din UE, de aia suntem țară membră. Noi avem cea mai mică subvenție, nu o interesează pe doamna Ursula. 65 % din cerealele din Ucraina au venit în România și am distrus aproape toți agricultorii din România, nu o interesează pe doamna Ursula”, a mai precizat Ștefan Muscă.

„Nu văd de ce europarlamentarii nu luptă și pentru noi”

“O să avem grijă să vedem pe cine trimitem acolo, pentru că nu e corect ca noi să avem cea mai mică subvenție din comunitatea UE. Am acceptat primul exercițiu financiar, adică din 2007 până în 2013, dar ia uite, suntem în 2023 și mie nu mi s-a mărit subvenția. Eu sunt la nivelul, cel mai mic, suntem cei mai chinuiți fermieri din Europa. Adică nu văd de ce europarlamentarii nu luptă și pentru noi, să avem și noi nu chiar drepturi egale, că nu cotizăm cât cotizează alte țări, dar măcar să mă apropii și eu acolo sau să primim și noi în funcție de cât suntem de afectați din cauza acestui război. Ferească Dumnezeu de război, dar vino și ajută-mă să pot să supraviețuiesc și eu, să am și eu un preț garantat poimâine când voi băga la recoltat la grâu. Dacă vând tot cu 40, 50 de bani, 60 de bani, cum vin cerealele din Ucraina, noi vom fi falimentari”, a mai adăugat președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți.