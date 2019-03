Festivalul aniversar Woodstock 50, menit să marcheze jumătate de secol de la celebrul festival, este afectat de probleme financiare și de logistică

Evenimentul Woodstock 50, menit să marcheze jumătate de secol de la celebrul festival, se confruntă, aparent, cu probleme de logistică şi financiare, scrie Variety, informează News.ro.

Festivalul aniversar ar urma să aibă loc între 16 şi 18 august, în Watkins Glen (New York). Însă de la anunţul făcut pe 9 ianuarie, nu au mai fost comunicate detalii.

Potrivit Hits Daily Double, întârzierea este cauzată de „strângerea banilor şi capacitatea spaţiului”. Site-ul a scris că au fost contactaţi artişti precum Dead & Co., The Killers, Miley Cyrus, Santana, The Black Keys, Chance the Rapper, Jay-Z, Imagine Dragons şi Halsey pentru a cânta la festival.

Într-un răspuns oferit Variety, cofondatorul festivalului, Michael Lang, insistă că evenimentul va avea loc. „Mereu au fost zvonuri în ceea ce priveşte Woodstock. Avem parteneri excelenţi şi un lineup incredibil de peste 80 de artişti, care va fi anunţat în următoarele săptămâni”.

Cea de-a 50-a aniversare Woodstock va fi produsă sub licenţa Woodstock Ventures, ale cărei baze au fost puse de Lang împreună cu Joel Rosenman şi regretatul John Roberts, fondatori ai festivalului. Artie Kornfeld, care a coprodus evenimentul din 1969, se va alătura echipei pentru Woodstock 50.

În perioada 15 - 18 august 1969, în apropiere de New York, a avut loc festivalul Woodstock - Three Days of Peace & Music, la care au cântat, între alţii, Jimi Hendrix, The Who, Santana, Joe Cocker, Janis Joplin, Sly & the Family Stone, The Band, Joan Baez, Grateful Dead, Jefferson Airplane şi Crosby, Stills, Nash & Young. Evenimentul a adunat aproximativ 500.000 de persoane.