Festivalul Buzău/ Iubește/ Teatru adună opt spectacole de la București, Pitești și Iași, pentru cea de-a XVI-a ediție a manifestării organizate ”sub constelația iubirii”, potrivit Mediafax.

Teatrul „George Ciprian”, cu sprijinul Consiliului Județean, invită publicul buzoian și nu numai la cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Buzău/ Iubește/ Teatru, care va avea loc între 1 și 8 iunie 2019.

Și în acest an, tema evenimentului stă sub constelația iubirii și prezintă cele mai importante spectacole ale stagiunii teatrale, anunță organizatorii.

Ediția din acest an cuprinde două secțiuni: Oficială și Outdoor, cărora li se vor adăuga o expoziție permanentă și o lansare de carte. Organizatorii și-au propus să își surprindă spectatorii cu cele mai frumoase povești de dragoste din marea dramaturgie.

Producțiile prezente vin atât din București ("Fata morgana" de Dumitru Solomon, Teatrul Dramaturgilor Români; "Ținutul din miezul verii" de Tracy Letts, Teatrul Mic; "Un tramvai numit dorință" de Tennessee Williams, Teatrul Metropolis; "Am iubit, am purtat, am pierdut" după Nora & Delia Ephron, ARCUB; "Pescărușul" de A.P. Cehov, Unteatru și "Amantul" de Harold Pinter, Teatrul Evreiesc de Stat), cât și din țară ("Romanțioșii" de Edmond Rostand, Teatrul "Alexandru Davila" din Pitești și "Marjorie Prime" de Jordan Harrison, Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași).

"Festivalul promite o călătorie dus-întors, prin locuri imaginare (sau nu), prin ochii unor eroi curajoși, aflați în căutarea dragostei adevărate", se arată în comunicat.

Din rândul invitaților acestei ediții, fac parte producții semnate de creatori importanți ai teatrului românesc, precum: Andrei Șerban, Victor Ioan Frunză, Vlad Massaci, Claudiu Goga, Vlad Cristache, Radu Iacoban, Emil Hoștină și Vlad Stănescu.

Pentru cei mai mici spectatori se pregătește Secțiunea Outdoor, care se va desfășura în fața Teatrului „George Ciprian” și va fi susținută de un vechi prieten, artistul-păpușar Valeriu Josan. Prichindeii vor afla ce este o marionetă, cum funcționează mecanismul acesteia și vor pătrunde tainele construirii sale.

Evenimentele conexe vor cuprinde lansarea volumului "Cătălina Buzoianu: magie, abur, vis", coordonat de Florica Ichim și Irina Zlotea, Fundația Culturală "Camil Petrescu" și vernisajul expoziției "Musical Extravaganza: Răzvan Mazilu și costumul spectacolului de musical".

Festivalul are caracter competitiv, premiile fiind acordate de cele două jurii: un juriu format din specialiști în domeniul artelor spectacolului: Marius Stănescu (actor), Alina Epîngeac (critic de teatru) și Vladimir Anton (regizor, câștigătorul ediției trecute Buzău/ Iubește/ Teatru) și un juriu al publicului, ai cărui membri vor fi selectați prin tragere la sorți din rândul iubitorilor de teatru din Buzău.

Vara iubirii începe la teatru. Vino să descoperi cele opt povești și să o scrii pe a ta cu ajutorul lor!